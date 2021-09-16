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Рецепт черничного пирога с корицей для особенного кофе-брейка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
16 сентября, 14:47
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Приготовление этого ароматного пирога состоит их трех этапов – штрейзеля, посыпки из корицы с сахаром и теста для коржа с черникой. Чернику можно заменить размороженной малиной или свежей ежевикой
Пирог с черникой и корицей
Пирог с черникой и корицей / Фото: cooking.nytimes.com

Продолжаем серию рецептов для самых лучших осенних пирогов. Фруктов и ягод сейчас достаточно, чтобы не только их есть, а и использовать в выпечке. Ведь это лучшие ингредиенты для такого рода десертов. Для этого пирога потребуется черника. Она подарит десерту невероятный цвет. Ну и еще – корица, с ней любая выпечка становится особенно уютной и отлично гармонирует с глотком хорошего кофе. Если пока не успели приготовить сливовый пирог по самому известному рецепту, то попробуйте и его тоже.

Черничный пирог с корицей

Ингредиенты:

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  • 150 г сахара;
  • 115 г несоленого сливочного масла, размягченного;
  • 2 большие яйца комнатной температуры;
  • 120 г сметаны;
  • по 1 ч. л. корицы, ванильного экстракта, разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 203 г муки;
  • 1/4 ч. л. пищевой соды;
  • 140 г свежей черники.

Для штрейзеля:

  • 65 г муки;
  • 50 г коричневого сахара;
  • 26 г овсяных хлопьев;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • щепотка соли;
  • 60 г несоленого сливочного масла, размягченного.
  • Для посыпки из корицы
  • 50 г сахара;
  • 2 ч. л. молотой корицы.

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 190 градусов. Выстелить форму для запекания пергаментной бумаги, свисающей с двух сторон.
  2. Для штрейзеля смешать муку, коричневый сахар, овсяные хлопья, корицу и соль. Добавить сливочное масло и с помощью пальца перетереть смесь до получения мелкой крошки.
  3. Для посыпки из корицы смешать сахар и молотую корицу.
  4. Для теста взбить сахар и масло с помощью миксера до воздушности, на это нужно около 4 минут. Добавлять яйца по одному, полностью вмешивая одно яйцо перед добавлением следующего. Добавить сметану, корицу, ваниль, соль и взбить.
  5. Добавить 195 г муки, разрыхлитель и пищевую соду. Перемешать на низкой скорости миксера до однородной массы. Соединить чернику с 1 ст. л. муки, затем аккуратно добавить ее в жидкое тесто.
  6. Вылить половину теста в форму и разровнять. Равномерно посыпать тесто корицей и сахаром. Выложить остальное тесто и выровнять его. Сверху посыпать штрейзелем.
  7. Выпекать от 45 до 55 минут, пока пирог не станет золотистым. Готовность проверьте зубочисткой.
  8. Подавать теплым, храниться такой пирог в фольге может около 3 дней.

Как приготовить популярную в Instagram галету с грушей и творогом – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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