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Рецепт для Близнецов – приготовьте уютный сырный хлеб на сковороде

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 апреля, 11:10
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Кроме сыра, сулугуни, моцареллы или твердого, в начинке будет немного картофельного пюре. К последнему добавляется сметана или майонез
Рецепт сырного хлеба для Близнецов
Рецепт сырного хлеба для Близнецов / Фото: Коллаж: Сегодня

Почему именно хлеб, который можно сравнить с хачапури, и именно для Близнецов? Потому что Близнецы – люди очень общительны, с ними легко и они умеют находить общий язык практически со всеми. Этот хлеб обязательно понравится всем без исключения.

В отличие от зачастую нерешительных Раков, им мы предлагали интересный морковный салат, Близнецы редко проявляют слабость. Вся их жизнь – поиск себя, в котором, к сожалению, часто попадают в авантюры и ошибаются.

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Приготовьте для них хлеб с сыром и картофельным пюре внутри, заварите чай и организуйте интересную беседу – Близнецы окажутся в центре вашего застолья, не сомневайтесь.

Рецепт нашли на канале table diary 식탁일기.

Сырный хлеб на сковороде – рецепт для Близнецов

Сырный хлеб на сковороде – рецепт для Близнецов
Сырный хлеб на сковороде – рецепт для Близнецов / Фото: table diary 식탁일기

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Ингредиенты:

  • 100 г муки;
  • 55 г молока;
  • 10 г топленого масла;
  • крупная картофелина;
  • 2 ст. л. майонеза или сметаны;
  • 150 г моцареллы или твердого сыра;
  • соль, перец, специи.

Если в близком окружении есть Стрельцы, то угостите их нежной куриной печенью.

Как приготовить:

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  1. Просеянную муку соединить с теплым молоком, топленым масло и щепоткой соли. Замесить тесто. Вымешивать 5-7 минут. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час.
  2. Картофель очистить и отварить. Размять в пюре и добавить майонез или сметану. Тщательно перемешать.
  3. Тесто раскатать в лепешку, сверху выложить тертый сыр и картофельное пюре. Плотно защипнуть края теста на верхушке. Осторожно раскатать.
  4. На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить хлеб. Смазать сливочным маслом и жарить до золотистости с двух сторон.

Подробней об этом хлебе смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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