Рецепт для Дев – приготовьте чечевичные фрикадельки с грибами

Чечевица может быть любая. Из специй возьмите итальянские травы и сушеный чеснок. Фрикадельки сначала обжариваются, потом запекаются

Еда по гороскопу - рецепт фрикаделек для Дев / Фото: Коллаж: Сегодня, www.mashed.com, www.timesnownews.com

В то время, когда деятельным и импульсивным Овнам нужна еда, которая дает много энергии, спокойные и уравновешенные Девы предпочитают что-нибудь легкое, но питательное.

Дело в том, что эти люди очень ценят свое здоровье и с большой ответственностью относятся к тому, что едят.

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Чечевица – продукт полезный, богат растительным белком и очень вкусный с грибами. Подавать фрикадельки можно с соусом на основе томатной пасты и овощным салатом.

Также их можно готовить всем, кто придерживается поста, не используя при этом сыр.

Рецепт от кулинарных редакторов Мashed.com.

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Чечевичные фрикадельки с грибами – рецепт для Дев

Чечевичные фрикадельки с грибами – рецепт для Дев / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

1 ст. л. муки;

2,5 ст. л. воды;

400 г вареной чечевицы;

нарезанная луковица;

200 г нарезанных грибов;

итальянские травы;

3 ст. л. панировочных сухарей;

5 ст. л. тертого сыра;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. томатной пасты;

по 1 ч. л. сухого чеснока, соли;

черный перец.

Для Рыб можно приготовить сочную скумбрию. Как это сделать – читайте здесь.

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Как приготовить: