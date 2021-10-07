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Рецепт домашнего сыра "Филадельфия": экономия – минимум 100 гривен

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 октября, 16:37
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Нужна жирная сметана, натуральный йогурт и немного сока лимона. После соединения ингредиентов сыворотка из будущей "Филадельфии" должна стечь, на это нужно 10-12 часов
Сыр "Филадельфия"
Сыр "Филадельфия" / Фото: instagram.com/povod.dly.radosti/

Все началось с ошибки, как это часто бывает с выдающимися гастрономическими изобретениями. Американец Уильям Лоуренс, в середине 19-го века, очень хотел приготовить Нёшатель. Это французский сыр, который требует долгой выдержки и созревания.

Но была допущена ошибка и получился сыр "Филадельфия". Он понравился местным жителям, и Лоуренс наладил массовое его производство.

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Чизкейки, суши да и просто на хлеб – "Филадельфия" никогда ничего не испортит. Из ингредиентов, представленных ниже, получится чуть больше 400 г "Филадельфии". Если вы научились готовить рикотту дома, то пришло время и для американского сливочного сыра.

Сыр "Филадельфия" – рецепт

Ингредиенты:

  • Сметана (не менее 20%) – 400 г
  • Греческий йогурт – 500 мл
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

Как приготовить:

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  1. В глубокой миске соединить йогурт, добавить сметану жирностью не менее 20%, лимонный сок и соль. Взбить миксером не более 1 минуты.
  2. Дуршлаг разместить над глубокой емкостью, выстелить тремя слоями марли, на марлю – плотную ткань. Вылить через сито сметанно-йогуртовую смесь.
  3. Накрыть тарелкой и поставить груз. Убрать в холодильник на 12 часов. Снять груз, переложить сыр в емкость.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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