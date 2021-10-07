Рецепт домашнего сыра "Филадельфия": экономия – минимум 100 гривен

Все началось с ошибки, как это часто бывает с выдающимися гастрономическими изобретениями. Американец Уильям Лоуренс, в середине 19-го века, очень хотел приготовить Нёшатель. Это французский сыр, который требует долгой выдержки и созревания.
Но была допущена ошибка и получился сыр "Филадельфия". Он понравился местным жителям, и Лоуренс наладил массовое его производство.
Чизкейки, суши да и просто на хлеб – "Филадельфия" никогда ничего не испортит. Из ингредиентов, представленных ниже, получится чуть больше 400 г "Филадельфии". Если вы научились готовить рикотту дома, то пришло время и для американского сливочного сыра.
Далее по теме
Сыр "Филадельфия" – рецепт
Ингредиенты:
- Сметана (не менее 20%) – 400 г
- Греческий йогурт – 500 мл
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Как приготовить:
- В глубокой миске соединить йогурт, добавить сметану жирностью не менее 20%, лимонный сок и соль. Взбить миксером не более 1 минуты.
- Дуршлаг разместить над глубокой емкостью, выстелить тремя слоями марли, на марлю – плотную ткань. Вылить через сито сметанно-йогуртовую смесь.
- Накрыть тарелкой и поставить груз. Убрать в холодильник на 12 часов. Снять груз, переложить сыр в емкость.
Читайте также:
- Гид по халуми – 4 совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт
- 10 возмутительно вкусных блюд с сыром
- Как едят 10 видов сыров в 5 разных странах
- Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления