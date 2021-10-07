Рецепт домашнего сыра "Филадельфия": экономия – минимум 100 гривен

Нужна жирная сметана, натуральный йогурт и немного сока лимона. После соединения ингредиентов сыворотка из будущей "Филадельфии" должна стечь, на это нужно 10-12 часов

Сыр "Филадельфия" / Фото: instagram.com/povod.dly.radosti/

Все началось с ошибки, как это часто бывает с выдающимися гастрономическими изобретениями. Американец Уильям Лоуренс, в середине 19-го века, очень хотел приготовить Нёшатель. Это французский сыр, который требует долгой выдержки и созревания.

Но была допущена ошибка и получился сыр "Филадельфия". Он понравился местным жителям, и Лоуренс наладил массовое его производство.

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Чизкейки, суши да и просто на хлеб – "Филадельфия" никогда ничего не испортит. Из ингредиентов, представленных ниже, получится чуть больше 400 г "Филадельфии". Если вы научились готовить рикотту дома, то пришло время и для американского сливочного сыра.

Сыр "Филадельфия" – рецепт

Ингредиенты:

Сметана (не менее 20%) – 400 г

Греческий йогурт – 500 мл

Лимонный сок – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Как приготовить:

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В глубокой миске соединить йогурт, добавить сметану жирностью не менее 20%, лимонный сок и соль. Взбить миксером не более 1 минуты. Дуршлаг разместить над глубокой емкостью, выстелить тремя слоями марли, на марлю – плотную ткань. Вылить через сито сметанно-йогуртовую смесь. Накрыть тарелкой и поставить груз. Убрать в холодильник на 12 часов. Снять груз, переложить сыр в емкость.

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