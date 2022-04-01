Рецепт дрожжевого теста – замешивается за 10 минут, можно использовать через час

Особых требований к замесу дрожжевого теста нет. Правда, если готовите его впрок, то нужно знать, что лучше всего хранить в морозилке.
Это дрожжевое тесто действительно будет замешено и вымешено за 10 минут. Потом поместите его в пакет и отправьте в холодильник на час-другой.
Перед формовкой будущего хлеба или пирожков, тесто нужно обмять.
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Если будете использовать тесто для сладкой выпечки, сахара нужно добавить чуть больше. Важно не забить тесто мукой, поэтому добавляйте ее частями.
Рецепт с канала Мелочи Жизни.
Дрожжевое тесто за 10 минут
Ингредиенты:
- молоко – 0,5 л;
- мука – 600-650 г;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- дрожжи – 1,5 ст. л. или свежих 35-40 г;
- растительное масло – 4 ст. л.
Дрожжи можно приготовить в домашних условиях, рецепты на сухофруктах и ржаной муке читайте здесь.
Как приготовить:
- В теплое молоко всыпать дрожжи, соль и сахар. Влить растительное масло. Хорошо перемешать.
- Добавить муку частями, каждый раз перемешивая. Замесить тесто.
- Тесто переложить в пакет и убрать холодильник на несколько часов.