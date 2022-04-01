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Рецепт дрожжевого теста – замешивается за 10 минут, можно использовать через час

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 апреля, 12:37
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Рецепт универсальный, то есть тесто можно использовать для любой выпечки. Если это сдоба, то сахара добавьте чуть больше
Рецепт быстрого дрожжевого теста
Рецепт быстрого дрожжевого теста / Фото: pexels.com

Особых требований к замесу дрожжевого теста нет. Правда, если готовите его впрок, то нужно знать, что лучше всего хранить в морозилке.

Это дрожжевое тесто действительно будет замешено и вымешено за 10 минут. Потом поместите его в пакет и отправьте в холодильник на час-другой.

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Перед формовкой будущего хлеба или пирожков, тесто нужно обмять.

Если будете использовать тесто для сладкой выпечки, сахара нужно добавить чуть больше. Важно не забить тесто мукой, поэтому добавляйте ее частями.

Рецепт с канала Мелочи Жизни.

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Дрожжевое тесто за 10 минут

Молоко для теста слегка подогрейте
Молоко для теста слегка подогрейте / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • молоко – 0,5 л;
  • мука – 600-650 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • дрожжи – 1,5 ст. л. или свежих 35-40 г;
  • растительное масло – 4 ст. л.

Дрожжи можно приготовить в домашних условиях, рецепты на сухофруктах и ржаной муке читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. В теплое молоко всыпать дрожжи, соль и сахар. Влить растительное масло. Хорошо перемешать.
  2. Добавить муку частями, каждый раз перемешивая. Замесить тесто.
  3. Тесто переложить в пакет и убрать холодильник на несколько часов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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