Рецепт финских булочек корвапуусти – воздушных, с невероятным коричным ароматом

Они напоминают приплюснутые ушки. Корица и сахар для начинки перетираются со сливочным маслом. При желании добавьте немного молотого кардамона

Рецепт финских булочек корвапуусти

В Финляндии корвапуусти ласково называют булочками-оплеухами. И действительно, они напоминают слегка приплюснутое ухо. Пришли в страну из Швеции и очень перекликаются со шведской коричной булочкой.

Финны считают корвапуусти главными в стране, даже празднуют день этой выпечки в октябре.

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Сложного в формовке нет. После расстойки тесто раскатывается, получает начинку и заворачивается в рулет. Перед выпеканием каждую булочку нужно немного приплюснуть ладонью.

На странице elena_kh1515 советуют слегка смазывать руки растительным маслом, когда будете работать с тестом. А вымешивать методом отбивания, поднимать от поверхности и бросать.

Финские булочки корвапуусти

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Финские булочки корвапуусти

Для теста:

мука – 500 г;

молоко – 250 мл;

дрожжи сухие – 1 ст. л.;

сахар – 100 г;

сливочное масло – 100 г;

желток – 1 шт.;

соль – 1/2 ч. л.

кардамон молотый – 2 ч. л. (по желанию).

Для начинки:

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сахар – 50 г;

сливочное масло – 60 г;

корица молотая – 2 ч. л.;

яйцо для смазывания.

Как приготовить:

К теплому молоку добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара и оставить в теплом месте на 10-15 минут до образования пенной шапочки. К опаре добавить остальной сахар, соль, кардамон и муку, перемешать и добавить желток и очень мягкое сливочное масло. Вымесить тесто в течение 8 минут. Накрыть тесто и дать отдохнуть час-полтора. Для начинки растереть очень мягкое сливочное масло с сахаром и корицей. Готовое тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт размером примерно 60×40. Сверху смазать начинкой. Пласт свернуть в плотный рулет и нарезать на трапециевидные части. Прижать ладонью посередине каждой. Выложить на застеленный противень на расстоянии друг от друга, дать расстояться 30 минут, смазать яйцом и выпекать в разогретой до 180 духовке духовке 20-25 минут.

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