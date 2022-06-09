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Рецепт горячего молочного пирога, воздушного и из самых простых продуктов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 июня, 09:56
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Перед тем, как добавить молоко в тесто, его нужно немного прогреть со сливочным маслом и ванильным сахаром. Мука обязательно просеивается
Горячий молочный пирог
Горячий молочный пирог

Если сильно обобщать, то домашние пироги делятся на две группы – с добавками, зачастую с яблоками, или без них, но с ярко выраженным конкретным вкусом.

Один такой – это горячий молочный пирог. Горячий, потому что молоко для теста нужно прогреть, потом немного охладить и вводить в массу.

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Встречаются варианты, когда молоко выступает в качестве пропитки. Но это для тех, кто любит вкус и запах молока.

После этапов приготовления посмотрите ролик от автора рецепта Ellen's Kitchen. Мука и молочная смесь добавляются в несколько этапов: сначала и перед самыми выпеканием.

Молочный пирог

Молочный пирог, рецепт
Молочный пирог, рецепт

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Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • сахар – 250 г;
  • мука – 350 г;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло – 70 г;
  • молоко – 240 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с щепоткой соли и сахаром до пышной пены.
  2. Просеянную муку соединить с разрыхлителем и ввести в яичную смесь частями. Немного оставить. Перемешать до однородности венчиком.
  3. В сотейнике молоко подогреть со сливочным маслом и ванильным сахаром, пока масло не растает полностью. Немного остудить и добавить в тесто в два приема. Оставить совсем немного.
  4. Добавить остальную муку и молоко, перемешать до однородности.
  5. Вылить в застеленную форму выпекать в разогретой до180 градусов духовке 35-40 минут.
  6. Украсить ягодами или сахарной пудрой.

Этапы замешивания теста для молочного пирога увидите ниже.

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Обязательно попробуйте красивый ирландский яблочный пирог, он подойдет и на праздники.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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