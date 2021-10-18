Рецепт грибного пирога в сковороде, где тесто только сверху

Нужны будут сушеные белые грибы, вешенки и еринги. Все они вместе с другими овощами и травами обжариваются на сливочном масле, накрываются слоеным тестом и запекаются

Грибной пирог в сковороде / Фото: cooking.nytimes.com

Это несколько необычное решение как для традиционных грибных пирогов. Ведь в этом рецепте минимум теста и максимум разных грибов. Главные среди них, конечно, белые. Они могут быть сушеными или свежими. Слоеное тесто, которым накрывается начинка, может быть купленным или приготовленным самостоятельно. Авторы этого грибного пирога предлагают добавить к грибам морковь, картофель и капусту кейл.

Грибной пирог в сковороде

Ингредиенты:

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по 60 г сушеных белых грибов, вешенок, еринги;

по 6 ст. л. сливочного масла, оливкового масла, плюс еще по мере необходимости;

60 г вешенки;

1 шт. лук;

200 г капуста кейл;

4 зуб. чеснока;

300 мл овощного бульона;

1 ст. л. свежих листьев тимьяна;

2 ч. л. нарезанного свежего розмарина

50 г муки;

30 мл жирных сливок;

по 50 г нарезанных моркови, картофеля и пастернака;

слоеное тесто (упаковка);

1 большое яйцо;

соль, перец.

Как приготовить: