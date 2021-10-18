Рецепт грибного пирога в сковороде, где тесто только сверху

Это несколько необычное решение как для традиционных грибных пирогов. Ведь в этом рецепте минимум теста и максимум разных грибов. Главные среди них, конечно, белые. Они могут быть сушеными или свежими. Слоеное тесто, которым накрывается начинка, может быть купленным или приготовленным самостоятельно. Авторы этого грибного пирога предлагают добавить к грибам морковь, картофель и капусту кейл.
Грибной пирог в сковороде
Ингредиенты:
- по 60 г сушеных белых грибов, вешенок, еринги;
- по 6 ст. л. сливочного масла, оливкового масла, плюс еще по мере необходимости;
- 60 г вешенки;
- 1 шт. лук;
- 200 г капуста кейл;
- 4 зуб. чеснока;
- 300 мл овощного бульона;
- 1 ст. л. свежих листьев тимьяна;
- 2 ч. л. нарезанного свежего розмарина
- 50 г муки;
- 30 мл жирных сливок;
- по 50 г нарезанных моркови, картофеля и пастернака;
- слоеное тесто (упаковка);
- 1 большое яйцо;
- соль, перец.
Как приготовить:
Далее по теме
- Духовку разогреть до 220 градусов. Доведите до кипения 2 стакана воды в небольшой кастрюле. Поместите белые грибы в миску и залейте кипятком. Отложите, чтобы они размягчились.
- В жаростойкой сковороде нагрейте 2 столовые ложки масла на среднем огне. Добавьте половину вешенок, приправьте солью и перцем и готовьте, не трогая, пока они не подрумянятся, около 3 минут. Переложите в миску.
- Повторите то же самое с 2 столовыми ложками масла и остальными вешенками, переложите их в миску.
- Добавьте еще 2 столовые ложки масла, затем добавьте грибы еринги, приправьте солью и перцем и готовьте, периодически помешивая, пока не подрумянится и не станет мягким, 6-8 минут, уменьшая огонь по мере необходимости, чтобы избежать пригорания. Переложите в миску.
- Уменьшите огонь до среднего и добавьте оливковое масло в сковороду. Добавьте измельченный лук и готовьте, пока он не станет мягким, около 5 минут.
- Добавьте нарезанные капусту, чеснок, тимьян и розмарин, приправьте солью и перцем и готовьте, периодически помешивая, до размягчения, около 3 минут, добавляя 1-2 столовые ложки масла, если сковорода будет сухой.
- Добавить муку и продолжать готовить, помешивая, 2 минуты, пока мука слегка не обжарится.
- Постоянно помешивая, постепенно добавляйте бульон, сливки и 3/4 стакана жидкости, в которой замачивались белые грибы. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, до загустения около 5 минут.
- Снимите с огня, затем добавьте нарезанные морковь, пастернак, картофель, обжаренные грибы.
- Процедите замоченные белые грибы, крупно нарежьте грибы и добавьте в жидкую начинку. Приправьте по вкусу солью и перцем.
- Раскатайте слоеное тесто, накройте начинку с небольшим выступом, загибая тесто ниже стенок сковороды.
- Взбейте яйцо с 1 чайной ложкой воды. Слегка смажьте теста и сделайте надрезы в виде солнца.
- Поставьте сковороду на противень, застеленный фольгой. Выпекайте около 30 минут, пока слоеное тесто не станет воздушным и золотистым. Дайте настояться 10 минут перед подачей.
Читайте также:
- 3 рецепта грибной икры из маслят, опят и белых
- Картофель с лесными грибами – как приготовить в горшке, на сковороде и в микроволновке
- Что приготовить из лесных грибов, кроме супа – рецепты пюре, жюльена, штруделя и ризотто
- 7 супов с лесными грибами, аромат которых ни с чем не спутаешь
- Каннелони с грибами от Джейми Оливера – рецепт ужина, которого хватит на 5 персон