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Рецепт хрустящих "Слоеных язычков", которые стоили когда-то 7 копеек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
21 декабря, 10:15
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Это не просто взять готовое тесто, раскатать его, смазать желтком и посыпать сахаром. Здесь сливочная крошка вмешивается в тесто, которое нужно замесить
"Слоеные язычки" - рецепт как в детстве
"Слоеные язычки" - рецепт как в детстве / Фото: instagram.com/vkusnay_eda_ot_nadine

Эти "Слоеные язычки", как и "Трубочки" с белковым кремом, еще нужно было уметь есть. В прямом смысле этого слова.

В кафетерии они стоили 7 копеек, их выдавали на блюдце. Только возьмешь "Язычок" в руку – он уже начинал рассыпаться. Собирать остатки с тарелки приходилось руками.

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Но для многих это печенье – действительно вкус детства, и вызывает только самые теплые воспоминания.

Конечно, можно пойти простым путем и использовать готовое слоеное тесто. А можно постараться и испечь классные домашние "Язычки", которые оценят все близкие.

Мы нашли интересный рецепт от vkusnay_eda_ot_nadine, в котором тесто нужно замесить самостоятельно и приготовить сливочную крошку.

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"Слоеные язычки"

Ингредиенты:

  • 200 мл воды;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 300-400 г муки.

Для крошки:

  • 300 г холодного сливочного масла;
  • 1 ст. муки.

Для посыпки:

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  • 50 г сахара;
  • 30 г сливочного масла.

Как приготовить:

  1. Из ингредиентов замесить мягкое тесто. Тонко раскатать. Для крошки холодное сливочное масло натереть и смешать с мукой.
  2. Тесто посыпать крошкой, хорошо вжимая ее. Сложить пополам, снова посыпать крошкой и свернуть пополам. Убрать на два часа в холодильник.
  3. Раскатать в пласт, свернуть вчетверо и снова убрать в холодильник на два часа.
  4. Раскатать в пласт толщиной 5-7 мм. Смазать растопленным сливочным маслом и хорошо посыпать сахаром.
  5. Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке 25-30 минут.

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Ирина Маслова
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