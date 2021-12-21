Рецепт хрустящих "Слоеных язычков", которые стоили когда-то 7 копеек

Эти "Слоеные язычки", как и "Трубочки" с белковым кремом, еще нужно было уметь есть. В прямом смысле этого слова.
В кафетерии они стоили 7 копеек, их выдавали на блюдце. Только возьмешь "Язычок" в руку – он уже начинал рассыпаться. Собирать остатки с тарелки приходилось руками.
Но для многих это печенье – действительно вкус детства, и вызывает только самые теплые воспоминания.
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Конечно, можно пойти простым путем и использовать готовое слоеное тесто. А можно постараться и испечь классные домашние "Язычки", которые оценят все близкие.
Мы нашли интересный рецепт от vkusnay_eda_ot_nadine, в котором тесто нужно замесить самостоятельно и приготовить сливочную крошку.
"Слоеные язычки"
Ингредиенты:
- 200 мл воды;
- 1/3 ч. л. соли;
- 300-400 г муки.
Для крошки:
- 300 г холодного сливочного масла;
- 1 ст. муки.
Для посыпки:
- 50 г сахара;
- 30 г сливочного масла.
Как приготовить:
- Из ингредиентов замесить мягкое тесто. Тонко раскатать. Для крошки холодное сливочное масло натереть и смешать с мукой.
- Тесто посыпать крошкой, хорошо вжимая ее. Сложить пополам, снова посыпать крошкой и свернуть пополам. Убрать на два часа в холодильник.
- Раскатать в пласт, свернуть вчетверо и снова убрать в холодильник на два часа.
- Раскатать в пласт толщиной 5-7 мм. Смазать растопленным сливочным маслом и хорошо посыпать сахаром.
- Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке 25-30 минут.
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