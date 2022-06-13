Рецепт испанских крокетов с ветчиной, картофель не нужен

Говорить о том, что крокеты – это испанская кулинарная выдумка, а потом и завезенная на Кубу, неправильно. Они существуют практически везде, а их история прослеживается с 17-го века.
Страной рождения крокетов следует считать Францию, а вот невероятной популярности они достигли именно в Испании. Там их используют в качестве закуски к пиву и вину, готовят с чем угодно: от курицы и хамона, до грибов и тунца.
К слову, испанский салат с тунцом тоже стоит обязательно попробовать.
Итак, крокеты – очень вкусный перекус и отличная горячая закуска, которую можно брать на работу.
Предлагаем рецепт от latinamommeals.com, это подвид крокетов, кубинских. Масса для них готовится в одной сковороде. Потом тесто нужно слегка остудить, сформировать крокеты, круглые или продолговатые, и обжарить в растительном масле.
Крокеты с ветчиной
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла;
- 3 ст. л. мелко нарезанного лука;
- петрушка, соль, перец, специи;
- 2 ст. л. томатного соуса;
- 200 г (±) муки;
- 250 мл молока;
- 250 г мелко нарезанной ветчины;
- 2 взбитых яйца;
- панировочные сухари.
Как приготовить:
- Растопите сливочное масло на среднем огне и добавьте лук. Готовьте две минуты или пока он не станет мягким.
- Добавьте томатный соус, готовьте одну-две минуты. Добавьте муку и медленно влейте молоко. При необходимости уменьшите огонь, чтобы не подгорело.
- Продолжайте взбивать, пока не загустеет, около пяти минут. Добавьте ветчину.
- Как только соус загустеет, перемешайте и продолжайте готовить, пока тесто не перестанет прилипать к сковороде и не превратится в массу с текстурой, похожей на пластилин.
- Снимите со сковороды и дайте остыть до комнатной температуры. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на два-четыре часа.
- Возьмите столовую ложку холодного теста для крокетов и скатайте в шар, а затем сформируйте небольшой цилиндр.
- Опустите в яичную смесь и обваляйте в панировочных сухарях.
- Жарьте на разогретом масле две-четыре минуты или до светло-золотистого цвета. Выложите крокеты на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
И если в наличии есть фарш, то к ужину попробуйте кубинское пикадильо.