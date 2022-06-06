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Рецепт испанской запеканки тумбет – главные в ней баклажаны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 июня, 10:29
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Баклажаны сопровождают картофель, болгарский перец и много томатной пасты. Последнюю можно сделать самостоятельно или использовать готовую
Испанская запеканка тумбет
Испанская запеканка тумбет

В Италии баклажаны используют для открытого пирога, на испанской Майорке делают овощную запеканку. Все ингредиенты обжариваются отдельно, затем лежат на бумажных полотенцах, чтобы текстура не была маслянистой.

А это означает, что тумбет не превратится в кашеобразную субстанцию, – и вы получите удовольствие от каждого продукта, которые идеально дополняют друг друга.

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На сайте herringinfurs.blogspot.com предлагают воспользоваться своим личным рецептом томатного соуса, если предложенный не подойдет.

Запеканка тумбет с баклажанами

Запеканка тумбет с баклажанами
Запеканка тумбет с баклажанами / Фото: herringinfurs.blogspot.com

Ингредиенты:

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  • 1 большой баклажан;
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 большие картофелины;
  • полтора больших красных сладких перца;
  • маленькая луковица;
  • 3 неочищенных зубочка чеснока;
  • 3 ст. л. муки;
  • оливковое масло.

Для томатного соуса:

  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1/4 средней луковицы;
  • 3 зубочка чеснока;
  • 2 банки консервированных томатов в собственном соку;
  • по 1/4 ч. л. сушеного майорана, сушеного орегано;
  • соль;
  • 1 ч. л. сахара (по желанию).

Как приготовить:

  1. Баклажан нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм. Посыпать солью, оставить. Для томатного соуса лук нарезать мелкими кубиками, чеснок пропустить через пресс.
  2. В в сотейнике разогреть оливковое масло. Готовить на среднем огне лук и чеснок, часто помешивая, до мягкости, 5 минут.
  3. Добавить помидоры, сушеные травы и соль. Довести до кипения. Уварить соус, пока он не уменьшится примерно на треть. Добавить сахар, если соус кисловат.
  4. Картофель почистить и нарезать тонкими кружочками 3 мм толщиной. Перец нарезать широкими полосками, лук – полукольцами.
  5. Ломтики баклажанов промыть, обсушить бумажными полотенцами и слегка обвалять в муке.
  6. В большом сотейнике разогреть оливковое масло. Выложить неочищенный чеснок и обжарить ломтики картофеля до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.
  7. Обжарить перец до полуготовности. Выложить на бумажное полотенце.
  8. Обжарить лук до золотистого цвета и тоже выложить на бумажное полотенце. Так же сделать с баклажанами.
  9. На дно формы выложить немного томатного соуса. Сверху – баклажаны.
  10. Затем – еще немного томатного соуса. Сверху – лук и перец. Далее – снова томатный соус. Сверху – слой картофеля и толстый слой томатной пасты.
  11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Накрыть полотенцем и дать остыть 30 минут.

Здесь найдете еще один рецепт с баклажанами. Особенность – интересная нарезка перед обжариванием.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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