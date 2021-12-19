Рецепт картофеля "Анна", который сделает праздник на любом столе

Нужно постараться, чтобы нарезать картофель максимально тонко. Именно тогда "Анна" получится очень красивой. Каждый слой солится, перчится и поливается топленым сливочным маслом

Картофель "Анна" - рецепт / Фото: instagram.com/dottyinthekitchen

Во Франции для этого блюда, как и для картофельных гратенов, существуют специальные двудонные формы. В процессе запекания их можно переворачивать, чтобы содержимое равномерно запеклось.

Рецепт был создан поваром Адольфом Дюглере в середине 19-го века в честь куртизанки Анны Делион – во всяком случае такая версия самая распространенная.

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"Анна" больше похожа на красивый пирог, который обязательно сделает праздник на любом столе.

На сайте Нerringinfurs.blogspot.com рекомендуют растопить сливочное масло на среднем огне, затем процедить через ситечко.

Картофель "Анна"

Ингредиенты:

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1200 г картофеля;

110 г сливочного масла;

3 лука-шалота (или зеленого лука, только белые части);

соль и молотый черный перец – по вкусу;

мелко нарезанная петрушка.

Как приготовить: