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Рецепт картофеля "Анна", который сделает праздник на любом столе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
19 декабря, 17:13
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Нужно постараться, чтобы нарезать картофель максимально тонко. Именно тогда "Анна" получится очень красивой. Каждый слой солится, перчится и поливается топленым сливочным маслом
Картофель "Анна" - рецепт
Картофель "Анна" - рецепт / Фото: instagram.com/dottyinthekitchen

Во Франции для этого блюда, как и для картофельных гратенов, существуют специальные двудонные формы. В процессе запекания их можно переворачивать, чтобы содержимое равномерно запеклось.

Рецепт был создан поваром Адольфом Дюглере в середине 19-го века в честь куртизанки Анны Делион – во всяком случае такая версия самая распространенная.

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"Анна" больше похожа на красивый пирог, который обязательно сделает праздник на любом столе.

На сайте Нerringinfurs.blogspot.com рекомендуют растопить сливочное масло на среднем огне, затем процедить через ситечко.

Картофель "Анна"

Ингредиенты:

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  • 1200 г картофеля;
  • 110 г сливочного масла;
  • 3 лука-шалота (или зеленого лука, только белые части);
  • соль и молотый черный перец – по вкусу;
  • мелко нарезанная петрушка.

Как приготовить:

  1. Масло растопить в сотейнике на среднем огне и кипятить примерно две минуты, пока пена с масла не осядет. Процедить масло через марлю или бумажное полотенце.
  2. Лук-шалот или зеленый лук нарезать очень тонкими кружочками.
  3. Картофель нарезать очень тонкими кружочками, примерно по 1 или 2 мм толщиной.
  4. Круглую форму для запекания хорошо смазать топленым маслом. Уложить слой картофельных кружочков внахлест. Каждый слой посолить и поперчить, полить сливочным маслом. Посыпать нарезанным луком. Так сделать со всем картофелем.
  5. Верхний слой картофеля посолить и поперчить, смазать маслом.
  6. Выпекать при 215 градусах 1 час.
  7. Накрыть форму большой плоской тарелкой и аккуратно перевернуть картофель. Украсить зеленью.

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Ирина Маслова
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