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Рецепт клубничного варенья, как желе – готово за 15 минут, экономит сахар

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 июня, 12:24
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Оно готовится с желфиксом. Сахара нужно всего 500 граммов на килограмм ягоды. Сладость сбалансирует лимонная кислота
Клубничное варенье, как желе
Клубничное варенье, как желе / Фото: Depositphotos

Прежде всего мы используем клубнику в десертах. Иногда даже нарушая классику, так было с тирамису.

Но для многих очень важно, чтобы в кладовке стояли баночки с ароматным вареньем. Рецептов клубничного много, в каждый из них нужно много сахара, как правило в пропорции 1:1, а то и больше.

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Alina FooDee предлагает очень быстрый рецепт с использованием желфикса, его легко найти в магазине. Одна часть клубники мелко нарезается, другая – измельчается в пюре.

Клубничное варенье, как желе

Клубничное варенье, как желе
Клубничное варенье, как желе

Ингредиенты:

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  • клубника – 1 кг;
  • сахар – 0,5 кг
  • лимонная кислота – 1/3 ч. л.;
  • желфикс 2:1 – 1 упаковка.

Как приготовить:

  1. Клубнику хорошо промыть и просушить. Удалить хвостики.
  2. Измельчить 2/3 ягод с помощью блендера. Мелко нарезать 1/3 клубники.
  3. Смешать желфикс с 2 ст. л. сахара, добавить в ягодную смесь.
  4. Довести до кипения, постоянно помешивая. Варить еще около 3 минут на маленьком огне.
  5. Добавить остальной сахар и лимонную кислоту по вкусу. Варить еще 3 минуты на небольшом огне. Пену снять.
  6. Снять с огня и сразу разложить в сухие, предварительно простерилизованные банки. Закупорить банки крышками. Перевернуть вверх дном на 5 минут. Хранить в темном прохладном месте.

Видео приготовления варенья от автора рецепта смотрите ниже.

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И еще три интересных рецепта, где можно использовать клубнику, мы собрали здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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