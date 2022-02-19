Рецепт красивых булочек из Финляндии, которые там едят на Масленицу

Их подают с начинкой из клубничного варенья и взбитых сливок. В дрожжевое тесто добавляется чайная ложка кардамона. Поэтому булочки получаются еще и с невероятным ароматом

Финские булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Итак, в Финляндии много булочек. И некоторые их них очень интересные. Как испечь "Масляные глаза" с красивой формой и оформлением – мы знаем.

Теперь пришло время для булочек, которые в этой стране обязательно делают на Масленицу. Называются они ласкиайспулла.

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Интересно, что вариантов начинки для них существует два – или клубничное варенье, или миндальная паста.

Именно эти две начинки продолжают вызывать споры. Одни считают, что настоящие ласкиайспулла должны быть с миндалем, другие, что с вареньем.

В рецепте от фудблогера vinegretteblog это и варенье, и взбитые сливки.

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Понятно, что выпечка больше, чем просто калорийная. Хотя и Масленица у нас один раз в году. Так что попробовать эти изумительные булочки, что понятно по фото, очень даже стоит.

Финские булочки ласкиайспулла

Финские булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ингредиенты:

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250 мл молока;

25 г свежих дрожжей;

2 яйца;

щепотка соли;

65 г сахара;

1 ч. л. кардамона;

около 300 г муки;

75 г сливочного масла;

клубничное варенье, взбитые сливки.

А если есть черствая булочка, то ее можно превратить в воздушный пудинг с английским кремом. Как это сделать – узнаете здесь.

Как приготовить: