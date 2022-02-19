Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт красивых булочек из Финляндии, которые там едят на Масленицу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 09:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Их подают с начинкой из клубничного варенья и взбитых сливок. В дрожжевое тесто добавляется чайная ложка кардамона. Поэтому булочки получаются еще и с невероятным ароматом
Финские булочки
Финские булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Итак, в Финляндии много булочек. И некоторые их них очень интересные. Как испечь "Масляные глаза" с красивой формой и оформлением – мы знаем.

Теперь пришло время для булочек, которые в этой стране обязательно делают на Масленицу. Называются они ласкиайспулла.

Реклама

Интересно, что вариантов начинки для них существует два – или клубничное варенье, или миндальная паста.

Именно эти две начинки продолжают вызывать споры. Одни считают, что настоящие ласкиайспулла должны быть с миндалем, другие, что с вареньем.

В рецепте от фудблогера vinegretteblog это и варенье, и взбитые сливки.

Реклама

Понятно, что выпечка больше, чем просто калорийная. Хотя и Масленица у нас один раз в году. Так что попробовать эти изумительные булочки, что понятно по фото, очень даже стоит.

Финские булочки ласкиайспулла

Финские булочки
Финские булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ингредиенты:

Реклама
  • 250 мл молока;
  • 25 г свежих дрожжей;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 65 г сахара;
  • 1 ч. л. кардамона;
  • около 300 г муки;
  • 75 г сливочного масла;
  • клубничное варенье, взбитые сливки.

А если есть черствая булочка, то ее можно превратить в воздушный пудинг с английским кремом. Как это сделать – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. В теплом молоке растворить дрожжи. Добавить одно яйцо, соль, сахар, кардамон и перемешать.
  2. Частями добавлять муку и начинать замешивать вилкой. Должно получиться мягкое, эластичное тесто.
  3. Добавить растопленное масло и всю муку. Тесто не должно липнуть к рукам и быть мягким, воздушным, маслянистым. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте.
  4. Когда тесто подойдет, обмять и разделить на 18-20 частей. Разогреть духовку до 225 градусов.
  5. Каждую часть скатать в шарик, смазать взбитым яйцом и разложить на расстоянии на застеленном противне. Выпекать 10-15 минут, остудить.
  6. Каждую булочку разрезать вдоль не до конца, положить по ложке варенья и взбитые сливки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять