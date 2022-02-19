Рецепт красивых булочек из Финляндии, которые там едят на Масленицу

Итак, в Финляндии много булочек. И некоторые их них очень интересные. Как испечь "Масляные глаза" с красивой формой и оформлением – мы знаем.
Теперь пришло время для булочек, которые в этой стране обязательно делают на Масленицу. Называются они ласкиайспулла.
Интересно, что вариантов начинки для них существует два – или клубничное варенье, или миндальная паста.
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Именно эти две начинки продолжают вызывать споры. Одни считают, что настоящие ласкиайспулла должны быть с миндалем, другие, что с вареньем.
В рецепте от фудблогера vinegretteblog это и варенье, и взбитые сливки.
Понятно, что выпечка больше, чем просто калорийная. Хотя и Масленица у нас один раз в году. Так что попробовать эти изумительные булочки, что понятно по фото, очень даже стоит.
Финские булочки ласкиайспулла
Ингредиенты:
- 250 мл молока;
- 25 г свежих дрожжей;
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 65 г сахара;
- 1 ч. л. кардамона;
- около 300 г муки;
- 75 г сливочного масла;
- клубничное варенье, взбитые сливки.
А если есть черствая булочка, то ее можно превратить в воздушный пудинг с английским кремом. Как это сделать – узнаете здесь.
Как приготовить:
- В теплом молоке растворить дрожжи. Добавить одно яйцо, соль, сахар, кардамон и перемешать.
- Частями добавлять муку и начинать замешивать вилкой. Должно получиться мягкое, эластичное тесто.
- Добавить растопленное масло и всю муку. Тесто не должно липнуть к рукам и быть мягким, воздушным, маслянистым. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте.
- Когда тесто подойдет, обмять и разделить на 18-20 частей. Разогреть духовку до 225 градусов.
- Каждую часть скатать в шарик, смазать взбитым яйцом и разложить на расстоянии на застеленном противне. Выпекать 10-15 минут, остудить.
- Каждую булочку разрезать вдоль не до конца, положить по ложке варенья и взбитые сливки.