Рецепт куриных бедер в чесночно-цитрусовом соусе, вы приготовите это за 40 минут

Подготовьте немного хлеба к курице, так как вам захочется съесть еще и соус, в котором она тушится. Сам же соус готовится на основе сока лайма и головки чеснока, который не нужно чистить