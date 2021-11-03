Рецепт куриных грудок с грибным пюре – этот ужин станет постоянным

Сначала курица слегка обжаривается в сливочном масле, потом запекается в духовке. Для пюре нужны шампиньоны, их можно заменить любимыми лесными

Куриные грудки с грибным пюре / Фото: www.bonappetit.com

В чем секрет идеального ужина – это ароматное мясо с овощным гарниром. Если вы любите разные блюда с куриным филе и грудкой, то рецепт ниже нужно обязательно испробовать.

Вonappetit.com предлагают подавать курицу с нежным грибным пюре из шампиньонов. В качестве дополнительных ингредиентов возьмите шпинат или мангольд.

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Куриные грудки с грибным пюре

Ингредиенты для грибного пюре:

4 ст. л. сливочного масла;

250 г шампиньонов, разрезанных пополам;

2 лук-шалот, мелко нарезанный;

3 зубчики чеснока, мелко нарезанные;

по 1 веточка тимьяна, лавровый лист;

400 мл куриного бульона;

200 мл сливок;

2 ст. л. сметаны;

соль, перец.

Для курицы:

2 шт. куриных грудок с кожей;

3 ст. л. оливкового масла;

по 1 шт. лук-шалот, зубчик чеснока, лавровый лист, измельченные;

400 мл куриного бульона;

2 ст. л. сливочного масла;

соль, перец;

пучок мангольда или шпината.

Как приготовить:

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