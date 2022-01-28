Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт куриных оладий с помидорами и брокколи – их оценят и дети в том числе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 07:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
И что еще немаловажно, вы накормите чадо не только мясом, но и овощами. Брокколи перед измельчением нужно подержать в кипятке, а филе очень мелко нарезать
Куриные оладьи из филе
Куриные оладьи из филе / Фото: freepik.com

Это тот случай, когда нужно самому поесть плотно утром и также накормить ребенка. Понятно, дети любят все необычное, например, крошечные оладьи, которые взорвали Instagram, им бы понравились.

А когда хочется, чтобы ребенок съел мясо и овощи – нужно воспользоваться этим рецептом.

Реклама

В общем, спрятать брокколи во вкусные куриные оладьи вам удастся.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами
Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Реклама

Ингредиенты:

  • куриное филе – 700 г;
  • брокколи – 150 г;
  • помидоры – 200 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сметана 10% – 100 г
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • сыр – 50 г
  • мука цельнозерновая – 100-120 г. ⠀⠀

Здесь узнаете, как пожарить суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом.

Как приготовить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Реклама
  1. Куриное филе порезать на мелкие кусочки. Брокколи подержать в кипятке две-три минуты и мелко порезать.
  2. Лук и помидоры порезать кубиками. Сыр потереть на мелкой тёрке. Смешать все ингредиенты.
  3. Обжарить с двух сторон на медленном огне, накрыв крышкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять