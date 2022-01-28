Рецепт куриных оладий с помидорами и брокколи – их оценят и дети в том числе

Это тот случай, когда нужно самому поесть плотно утром и также накормить ребенка. Понятно, дети любят все необычное, например, крошечные оладьи, которые взорвали Instagram, им бы понравились.
А когда хочется, чтобы ребенок съел мясо и овощи – нужно воспользоваться этим рецептом.
В общем, спрятать брокколи во вкусные куриные оладьи вам удастся.
Далее по теме
Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г;
- брокколи – 150 г;
- помидоры – 200 г;
- яйцо – 2 шт.;
- сметана 10% – 100 г
- репчатый лук – 1 шт.;
- сыр – 50 г
- мука цельнозерновая – 100-120 г. ⠀⠀
Здесь узнаете, как пожарить суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом.
Как приготовить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Куриное филе порезать на мелкие кусочки. Брокколи подержать в кипятке две-три минуты и мелко порезать.
- Лук и помидоры порезать кубиками. Сыр потереть на мелкой тёрке. Смешать все ингредиенты.
- Обжарить с двух сторон на медленном огне, накрыв крышкой.