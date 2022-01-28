Рецепт куриных оладий с помидорами и брокколи – их оценят и дети в том числе

И что еще немаловажно, вы накормите чадо не только мясом, но и овощами. Брокколи перед измельчением нужно подержать в кипятке, а филе очень мелко нарезать

Куриные оладьи из филе / Фото: freepik.com

Это тот случай, когда нужно самому поесть плотно утром и также накормить ребенка. Понятно, дети любят все необычное, например, крошечные оладьи, которые взорвали Instagram, им бы понравились.

А когда хочется, чтобы ребенок съел мясо и овощи – нужно воспользоваться этим рецептом.

Реклама

В общем, спрятать брокколи во вкусные куриные оладьи вам удастся.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Реклама

Ингредиенты:

куриное филе – 700 г;

брокколи – 150 г;

помидоры – 200 г;

яйцо – 2 шт.;

сметана 10% – 100 г

репчатый лук – 1 шт.;

сыр – 50 г

мука цельнозерновая – 100-120 г. ⠀⠀

Здесь узнаете, как пожарить суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом.

Как приготовить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Реклама