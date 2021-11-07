Рецепт ленивых пельменей – для тех, кто любит не тратит время и вкусно ест

Начинка для них может быть любая, в нашем случае – это домашний фарш. Они готовятся в духовке вместе с соусом. Хотя не менее вкусно, если протушить их в бульоне

Ленивые пельмени / Фото: instagram.com/youcancallmechristie

Итак, ленивыми бывают не только вареники или голубцы. Такими бывают и пельмени. Судя по всему, это выдумка наших хозяек, ведь эти пельмени заметно экономят время.

Нужно раскатать тесто, выложить начинку и сформировать рулет. Потом он режется на порции и запекается с соусом в духовке.

Реклама

Автор рецепта ниже – gotovimvkysnyashki – советует не только готовить их в соусе, но и в бульоне, чтобы в конце украсить зеленью.

Если испробовали все известные рулеты, например, итальянские инвольтини, то пора попробовать ленивые пельмени, пусть и попроще, но не менее вкусные.

Ленивые пельмени

Ингредиенты для теста:

Реклама

350-400 г муки;

2 яйца;

100 г теплой воды;

1 ст. л. растительного масла;

щепотка соли.

Для начинки:

500 г свинины;

300 г говядины;

2 луковицы;

соль, перец.

Для соуса:

по 1 болгарский перец, большая луковица;

3-4 помидора

2-3 зуб. чеснока,

1 ч. л. сахара,

соль, перец, специи, зелень.

Как приготовить:

Реклама