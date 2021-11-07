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Рецепт ленивых пельменей – для тех, кто любит не тратит время и вкусно ест

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 ноября, 18:01
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Начинка для них может быть любая, в нашем случае – это домашний фарш. Они готовятся в духовке вместе с соусом. Хотя не менее вкусно, если протушить их в бульоне
Ленивые пельмени
Ленивые пельмени / Фото: instagram.com/youcancallmechristie

Итак, ленивыми бывают не только вареники или голубцы. Такими бывают и пельмени. Судя по всему, это выдумка наших хозяек, ведь эти пельмени заметно экономят время.

Нужно раскатать тесто, выложить начинку и сформировать рулет. Потом он режется на порции и запекается с соусом в духовке.

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Автор рецепта ниже – gotovimvkysnyashki – советует не только готовить их в соусе, но и в бульоне, чтобы в конце украсить зеленью.

Если испробовали все известные рулеты, например, итальянские инвольтини, то пора попробовать ленивые пельмени, пусть и попроще, но не менее вкусные.

Ленивые пельмени

Ингредиенты для теста:

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  • 350-400 г муки;
  • 2 яйца;
  • 100 г теплой воды;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 500 г свинины;
  • 300 г говядины;
  • 2 луковицы;
  • соль, перец.

Для соуса:

  • по 1 болгарский перец, большая луковица;
  • 3-4 помидора
  • 2-3 зуб. чеснока,
  • 1 ч. л. сахара,
  • соль, перец, специи, зелень.

Как приготовить:

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  1. Замесить тесто из муки, яиц, воды, растительного масла и соли. Накрыть влажным полотенцем и дать постоять около часа.
  2. Мясо пропустить через мясорубку, добавить соль и перец.
  3. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле, остудить и добавить к фаршу. Вбить яйцо и тщательно вымесить.
  4. Для соуса мелко нарезать лук и перец, обжарить около 3 минут. Добавить нарезанные помидоры и тушить 5 минут.
  5. Добавить измельченный чеснок, порезанную зелень, соль, сахар, специи, довести до кипения.
  6. Раскатать тесто, выложить фарш и скрутить в рулет. Разрезать на порции шириной по 5 см. Каждый пельмень защипнуть с одного конца, чтобы получилась "розочка".
  7. Выложить в форму, на расстоянии друг от друга.
  8. В соус добавить стакан кипятка и довести до вкуса солью и перцем.
  9. Залить пельмени горячим соусом, овощи аккуратно распределить между. Готовить 30-40 минут при 200 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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