Рецепт лепешек с начинкой из зелени и сыра – подаются с ароматным соусом

Сыр здесь необязательно твердый, это может быть творог. Если свежей зелени нет, пусть это будут сушеные травы. Для соуса нужно соединить измельченный или сушеный чеснок с растительным маслом

Лепешки с зеленью и сыром / Фото: Depositphotos

Когда в доме есть мука, но нет времени на домашний хлеб, можно приготовить лепешки, например, с большим количеством зеленого лука.

Для этих лепешек нужны дрожжи, но они жарятся на сухой сковороде. Для начинки сыр, сметана и чеснок соединятся.

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На странице gotovim_bluda советуют дать лепешкам отдохнуть после того, когда начинка попадет внутрь.

Лепешки с сыром и зеленью

Лепешки с сыром и зеленью / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Ингредиенты:

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мука – 375 г;

молоко, кефир или вода – 260 мл;

сахар – 1 ст. л.;

дрожжи сухие – 1 ч. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

щепотка соли;

сыр – 150 г;

зелень;

сметана – 3 ст. л.;

паприка, сухой чеснок – 1/2 ч. л.

Здесь узнаете рецепт сметанной лепешки, которую многие помнят из детства.

Как приготовить:⠀