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Рецепт лепешек с начинкой из зелени и сыра – подаются с ароматным соусом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 февраля, 07:30
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Сыр здесь необязательно твердый, это может быть творог. Если свежей зелени нет, пусть это будут сушеные травы. Для соуса нужно соединить измельченный или сушеный чеснок с растительным маслом
Лепешки с зеленью и сыром
Лепешки с зеленью и сыром / Фото: Depositphotos

Когда в доме есть мука, но нет времени на домашний хлеб, можно приготовить лепешки, например, с большим количеством зеленого лука.

Для этих лепешек нужны дрожжи, но они жарятся на сухой сковороде. Для начинки сыр, сметана и чеснок соединятся.

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На странице gotovim_bluda советуют дать лепешкам отдохнуть после того, когда начинка попадет внутрь.

Лепешки с сыром и зеленью

Лепешки с сыром и зеленью
Лепешки с сыром и зеленью / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Ингредиенты:

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  • мука – 375 г;
  • молоко, кефир или вода – 260 мл;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • дрожжи сухие – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 1 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • сыр – 150 г;
  • зелень;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • паприка, сухой чеснок – 1/2 ч. л.

Здесь узнаете рецепт сметанной лепешки, которую многие помнят из детства.

Как приготовить:⠀

  1. В теплое молоко добавить ложку муки, сахар и дрожжи. Перемешать и дать постоять постоять 10 минут.
  2. Опару влить в муку, добавить соль, растительное масло. Замесить мягкое тесто. Дать подняться в течение 40 минут.
  3. Для начинки смешать тертый сыр, зелень, сметану и соль по вкусу.
  4. Тесто разделить на восемь частей. В каждую положить по 1-2 ст. л. начинки, сформировать лепешки.
  5. Обжарить на сухой сковороде с обеих сторон. Горячие лепешки смазать смесью паприки, сухого чеснока и растительного масла.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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