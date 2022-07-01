Рецепт лимонада с клубникой – приятно освежает и с легкой кислинкой (видео)

Классический лимонад – это сок лимона, немного сахара и вода, в Турции напиток готовят с добавлением апельсинов, а потом долго замораживают.
На канале Канал ВО! Прості Рецепти предлагают лимонад с клубникой, ее нужно 250 граммов. Клубнику необязательно измельчать в блендере, можно использовать картофелемялку. Так будет проще процеживать напиток.
Лимонад с клубникой
Ингредиенты на 1,5 литра:
- клубника – 250 г;
- лимон – 3 шт.;
- сахар, мята – по вкусу.
Как приготовить:
- Клубнику размять. Из лимонов выжать сок и соединить с клубничным пюре.
- Мяту нарезать и добавить к клубнике.
- Добавить сахар по вкусу, холодную кипяченую воду и перемешать.
- Дать настояться 20-30 минут и процедить.
Каким получится этот лимонад – можно увидеть в видео.
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