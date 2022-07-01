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Рецепт лимонада с клубникой – приятно освежает и с легкой кислинкой (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 июля, 12:35
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Это не только вкусное, но и красивое сочетание. Когда все ингредиенты соединятся, лимонаду нужно настояться 20-30 минут. Сахар добавляйте по вкусу
Домашний клубничный лимонад
Домашний клубничный лимонад / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Классический лимонад – это сок лимона, немного сахара и вода, в Турции напиток готовят с добавлением апельсинов, а потом долго замораживают.

На канале Канал ВО! Прості Рецепти предлагают лимонад с клубникой, ее нужно 250 граммов. Клубнику необязательно измельчать в блендере, можно использовать картофелемялку. Так будет проще процеживать напиток.

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Лимонад с клубникой

Рецепт домашнего лимонада с клубникой
Рецепт домашнего лимонада с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты на 1,5 литра:

  • клубника – 250 г;
  • лимон – 3 шт.;
  • сахар, мята – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Клубнику размять. Из лимонов выжать сок и соединить с клубничным пюре.
  2. Мяту нарезать и добавить к клубнике.
  3. Добавить сахар по вкусу, холодную кипяченую воду и перемешать.
  4. Дать настояться 20-30 минут и процедить.

Каким получится этот лимонад – можно увидеть в видео.

Здесь узнаете, как приготовить напиток кордиал из Англии, для него нужна смородина.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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