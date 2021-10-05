Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚫 Скандальный закон про олигархов 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове

Как сделать горчицу

Завтрак из Instagram

Коблер с персиками

Латте дома

Проверяем качество продуктов

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт лосося в сливочном масле, который сделает ваш ужин праздником

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 октября, 15:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Особенность – это соус, в котором рыба будет готовиться. Для него понадобится хорошее сливочное масло, его нужно разогреть вместе со специями и цедрой лимона
Лосось в сливочном масле с луком и лимоном
Лосось в сливочном масле с луком и лимоном / Фото: cooking.nytimes.com

Лосось – это та рыба, которую невозможно испортить. Его можно приготовить по-разному. Например, пожарить на гриле, а к нему подать сальсу с манго. А можно просто запечь в простом, но очень ароматном и нежном сливочном соусе. Авторы рецепта предлагают подавать лосось с самым простым гарниром – стручковой фасолью или макаронами.

Лосось в сливочном масле с луком и лимоном

Ингредиенты:

Реклама
  • 4 филе лосося;
  • соль и черный перец;
  • 1 лимон;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 1 пучок зеленого лука, тонко нарезанный.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 160 градусов. Промокните лосося насухо салфеткой и приправьте солью и перцем. Отложите в сторону.
  2. Очистите цедру лимона широкими полосками. Нарежьте лимон дольками для сервировки.
  3. В большой жаростойкой сковороде растопите масло на среднем огне. Когда оно вспенится, добавьте зеленый лук и цедру лимона, приправьте солью и перцем. Готовьте, периодически помешивая, от 3 до 6 минут, пока масло не станет коричневым и вы почувствуете ореховый аромат. Добавьте стакан воды. Перемешайте.
  4. Выложите лосось кожей вниз, накройте сковороду и запекайте до готовности.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как хранить чеснок
Узнать
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять