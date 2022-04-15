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Рецепт на Песах – как приготовить куриные котлеты с мацой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 апреля, 11:25
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Сама маца готовится очень просто, на сковороде. Потом ее нужно залить водой, пропустить через мясорубку и добавить к фаршу
Котлеты с мацой на Песах
Котлеты с мацой на Песах / Фото: Pinterest

Песах – один из важнейших иудейских праздников. О гастрономических традициях и рецептах в этот день мы писали.

Теперь предлагаем приготовить нежные куриные котлеты с мацой. Маца – главная в этот праздник, ее используют во многих блюдах.

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Что касается котлет, то лук для них обжаривается отдельно. Количество мацы берите на свое усмотрение.

Рецепт котлет нашли на сайте www.kuroed.com.

Как легко сделать мацу

Рецепт мацы
Рецепт мацы / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

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Возьмите 250 граммов просеянной муки. Добавьте 100 миллилитров воды, замесите плотное тесто.

Теперь его нужно разделить на части и раскатать так, чтобы тесто помещалось в сковороде. Затем наколите вилкой каждую заготовку и жарьте на сухой сковороде.

Куриные котлеты с мацой

Куриные котлеты на Песах
Куриные котлеты на Песах / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 2-3 мацы;
  • 1-2 яйца;
  • 2 куриных филе;
  • маленькая луковица;
  • соль и перец – по вкусу;
  • панировочные сухари.

Здесь узнаете, как приготовить легендарные котлеты "Валленберг".

Как приготовить:

  1. Мацу разломать на кусочки, запарить кипятком и отставить на несколько минут.
  2. Очистить и вымыть лук, нарезать его небольшими кубиками и поджарить до приятного золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла.
  3. Куриное филе вымыть, несколько раз перекрутить его через мясорубку, добавить жареный лук, перемешать.
  4. Запаренную мацу откинуть на дуршлаг, перекрутить отжатую мацу через мясорубку и добавить ее к куриному фаршу.
  5. Добавить в куриный фарш с мацой и жареным луком яйца, все тщательно перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
  6. Сформовать котлеты, запанировать и обжарить до золотистого цвета на раскаленной сковороде с разогретым растительным маслом.
  7. Накрыть крышкой и готовить 5-10 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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