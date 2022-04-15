Рецепт на Песах – как приготовить куриные котлеты с мацой

Сама маца готовится очень просто, на сковороде. Потом ее нужно залить водой, пропустить через мясорубку и добавить к фаршу

Котлеты с мацой на Песах / Фото: Pinterest

Песах – один из важнейших иудейских праздников. О гастрономических традициях и рецептах в этот день мы писали.

Теперь предлагаем приготовить нежные куриные котлеты с мацой. Маца – главная в этот праздник, ее используют во многих блюдах.

Реклама

Что касается котлет, то лук для них обжаривается отдельно. Количество мацы берите на свое усмотрение.

Рецепт котлет нашли на сайте www.kuroed.com.

Как легко сделать мацу

Рецепт мацы / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

Реклама

Возьмите 250 граммов просеянной муки. Добавьте 100 миллилитров воды, замесите плотное тесто.

Теперь его нужно разделить на части и раскатать так, чтобы тесто помещалось в сковороде. Затем наколите вилкой каждую заготовку и жарьте на сухой сковороде.

Куриные котлеты с мацой

Куриные котлеты на Песах / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

2-3 мацы;

1-2 яйца;

2 куриных филе;

маленькая луковица;

соль и перец – по вкусу;

панировочные сухари.

Здесь узнаете, как приготовить легендарные котлеты "Валленберг".

Как приготовить: