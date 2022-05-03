Рецепт недорогого и сытного ужина – натрите картофель и добавьте немного овощей

Что приготовить быстро и недорого – этим вопросом мы задаемся, когда дело доходит до ужина. Отвечаем. Приготовьте куриные ножки в луковом соусе, вкусно и сравнительно бюджетно.
С картофельной запеканкой вы угодите всем, мало найдется тех, кто откажется от сочной картошки под шапкой из обжаренных лука, болгарского перца и корочкой из сыра.
Важно хорошо промыть картофель после того, как вы его натрете. Так вы избавитесь от лишнего крахмала.
Далее по теме
Рецепт с канала hausgemachterezepte.
Картофельная запеканка
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- большая луковица;
- болгарский перец;
- 2 яйца;
- твердый сыр;
- соль, перец, специи.
Рецепт гуцульских кныдлей для сытного ужина читайте здесь.
Как приготовить:
- Картофель почистить и натереть на крупной терке. Хорошо промыть в воде. Слить и отжать воду.
- Лук и перец нарезать, обжарить на растительном масле 5-7 минут.
- К картофелю добавить два яйца, специи и перемешать. Выложить в смазанную маслом форму.
- Сверху выложить обжаренные овощи и тертый сыр.
- Запекать 45-50 минут при 190 градусах.
На ужин будет не менее хорош суп из цветной капусты. Рецепт читайте здесь.