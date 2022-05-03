Рецепт недорогого и сытного ужина – натрите картофель и добавьте немного овощей

А именно обжаренные лук и болгарский перец. Тертый картофель нужно обязательно промыть до прозрачной воды и отжать жидкость

Картофельная запеканка - рецепт бюджетного ужина / Фото: Depositphotos

Что приготовить быстро и недорого – этим вопросом мы задаемся, когда дело доходит до ужина. Отвечаем. Приготовьте куриные ножки в луковом соусе, вкусно и сравнительно бюджетно.

С картофельной запеканкой вы угодите всем, мало найдется тех, кто откажется от сочной картошки под шапкой из обжаренных лука, болгарского перца и корочкой из сыра.

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Важно хорошо промыть картофель после того, как вы его натрете. Так вы избавитесь от лишнего крахмала.

Рецепт с канала hausgemachterezepte.

Картофельная запеканка

Картофельная запеканка на ужин / Фото: depositphotos.com

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Ингредиенты:

500 г картофеля;

большая луковица;

болгарский перец;

2 яйца;

твердый сыр;

соль, перец, специи.

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Как приготовить:

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Картофель почистить и натереть на крупной терке. Хорошо промыть в воде. Слить и отжать воду. Лук и перец нарезать, обжарить на растительном масле 5-7 минут. К картофелю добавить два яйца, специи и перемешать. Выложить в смазанную маслом форму. Сверху выложить обжаренные овощи и тертый сыр. Запекать 45-50 минут при 190 градусах.

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