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Рецепт недорогого и сытного ужина – натрите картофель и добавьте немного овощей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 мая, 17:10
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А именно обжаренные лук и болгарский перец. Тертый картофель нужно обязательно промыть до прозрачной воды и отжать жидкость
Картофельная запеканка - рецепт бюджетного ужина
Картофельная запеканка - рецепт бюджетного ужина / Фото: Depositphotos

Что приготовить быстро и недорого – этим вопросом мы задаемся, когда дело доходит до ужина. Отвечаем. Приготовьте куриные ножки в луковом соусе, вкусно и сравнительно бюджетно.

С картофельной запеканкой вы угодите всем, мало найдется тех, кто откажется от сочной картошки под шапкой из обжаренных лука, болгарского перца и корочкой из сыра.

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Важно хорошо промыть картофель после того, как вы его натрете. Так вы избавитесь от лишнего крахмала.

Рецепт с канала hausgemachterezepte.

Картофельная запеканка

Картофельная запеканка на ужин
Картофельная запеканка на ужин / Фото: depositphotos.com

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Ингредиенты:

  • 500 г картофеля;
  • большая луковица;
  • болгарский перец;
  • 2 яйца;
  • твердый сыр;
  • соль, перец, специи.

Рецепт гуцульских кныдлей для сытного ужина читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Картофель почистить и натереть на крупной терке. Хорошо промыть в воде. Слить и отжать воду.
  2. Лук и перец нарезать, обжарить на растительном масле 5-7 минут.
  3. К картофелю добавить два яйца, специи и перемешать. Выложить в смазанную маслом форму.
  4. Сверху выложить обжаренные овощи и тертый сыр.
  5. Запекать 45-50 минут при 190 градусах.

На ужин будет не менее хорош суп из цветной капусты. Рецепт читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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