Рецепт нежного хумуса, закуски или гарнира на каждый день

Хумус для стран Ближнего Востока такой же важный, как для нас, например, картофель. Говорить о том, что это чисто израильская закуска неправильно. В этой стране есть иерусалимская смесь из куриных потрохов, и ее стоит считать аутентичным блюдом Израиля.
Хумус не получится без кунжутной пасты. Ее тоже можно сделать дома: обжарить кунжут, соединить с растительным маслом и перебить в блендере.
Приготовление нута можно ускорить. А именно – залить водой на два часа и варить чуть больше трех часов.
Но шеф-повар Sergey Pokanevich рекомендует замочить его на 12 часов, а только потом варить, причем без соли.
Хумус
Ингредиенты на 500 граммов готового хумуса:
- нут – 150 г;
- вода – 1 л;
- соль – 2 щепотки;
- оливковое масло – 50 мл + 1 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- перец красный, перец черный;
- зира – 5 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- кунжутная паста – 1,5 ст. л.
Как приготовить:
- Нут залить водой на 12 часов. Отварить в течение двух часов, в отдельную емкость слить жидкость. Охладить нут о комнатной температуры.
- К нуту добавить соль, перец, сок лимона, чеснок, кунжутную пасту и оливковое масло. Пробить блендером.
- Добавить 3 ст. л. жидкости, в которой варился нут. Снова пробить блендером. При подаче полить оливковым маслом.
Как готовит свой хумус автор рецепта – смотрите ниже.
Недавно мы писали об еще одном израильском блюде – картофеле мафрум, он тушится в томатной пасте.