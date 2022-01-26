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Рецепт нового свекольного салата – маринованные огурцы для него обжариваются

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 января, 19:38
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И обжариваются они вместе с луком. Только потом соединяются с тертой свеклой и вареными яйцами. Автор рецепта предлагает заправлять этот салат майонезом
Салат из свеклы и обжаренных соленых огурцов
Салат из свеклы и обжаренных соленых огурцов

Чтобы даже такой идеальный салат получился, нужно правильно отварить или запечь для него свеклу. Она все-таки главная в этом блюде.

Рассол из огурцов, когда они будут нарезаны, нужно отжать. Потом они добавляются в сковороду к жареному луку и готовятся там несколько минут.

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Подробно посмотреть, как это все происходит, можно в видео ниже.

Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами

Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами
Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами / Фото: instagram.com/mirovoj_povar

Ингредиенты:

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  • свекла – 1 кг (вареный или запеченный);
  • лук – 1 шт.;
  • соленые огурцы – 5 шт.;
  • вареное яйцо – 4 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • соль и перец – по вкусу;
  • зелень.

Как приготовить украинское блюдо шпундру со свеклой и мясом – читайте здесь.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать мелко и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные огурцы. Перемешать и готовить несколько минут. Затем добавить мелко нарезанный чеснок.
  2. Свеклу натереть на крупной терке, яйца нарезать. Соединить все ингредиенты. Довести до вкуса солью и перцем, добавить нарезанную зелень.
  3. Заправить майонезом и перемешать.

Посмотреть подробней весь процесс приготовления салата можно в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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