Рецепт нового свекольного салата – маринованные огурцы для него обжариваются

И обжариваются они вместе с луком. Только потом соединяются с тертой свеклой и вареными яйцами. Автор рецепта предлагает заправлять этот салат майонезом

Салат из свеклы и обжаренных соленых огурцов

Чтобы даже такой идеальный салат получился, нужно правильно отварить или запечь для него свеклу. Она все-таки главная в этом блюде.

Рассол из огурцов, когда они будут нарезаны, нужно отжать. Потом они добавляются в сковороду к жареному луку и готовятся там несколько минут.

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Подробно посмотреть, как это все происходит, можно в видео ниже.

Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами

Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами / Фото: instagram.com/mirovoj_povar

Ингредиенты:

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свекла – 1 кг (вареный или запеченный);

лук – 1 шт.;

соленые огурцы – 5 шт.;

вареное яйцо – 4 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

майонез – 2-3 ст. л.;

соль и перец – по вкусу;

зелень.

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Способ приготовления:

Лук нарезать мелко и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные огурцы. Перемешать и готовить несколько минут. Затем добавить мелко нарезанный чеснок. Свеклу натереть на крупной терке, яйца нарезать. Соединить все ингредиенты. Довести до вкуса солью и перцем, добавить нарезанную зелень. Заправить майонезом и перемешать.

Посмотреть подробней весь процесс приготовления салата можно в видео.