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Рецепт очень сытного теплого салата с макаронами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 марта, 17:44
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В оригинальном рецепте используется ветчина, ее меняем на отварное мясо, вареную колбасу или тушенку
Теплый салат с макаронами
Теплый салат с макаронами / Фото: Ricette dolce facili

Это не только красивый и вкусный салат, но и вполне полноценный обед или ужин. Как и все, где есть макароны, мясо и овощи, готовится он очень быстро.

Если нет помидора, используйте томатную пасту. Ею нужно сразу же заправить макароны после того, как они сварятся.

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Будете использовать тушенку – слегка обжарьте ее на сковороде.

Рецепт канала Ricette dolce facili.

Теплый салат с макаронами

Ингредиенты:

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  • макароны;
  • помидор или 2 ст. л. томатной пасты;
  • соленые огурцы – 2 шт.;
  • вареная колбаса или тушенка – 40 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • кукуруза – 2 ст. л.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • сок лимона, соль – по вкусу.

Рецепт гуляша по-техасски, который тоже подается с макаронами, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Макароны отварить в подсоленной воде.
  2. Морковь натереть, огурцы, помидор и колбасу нарезать. Если используете тушенку, обжарьте ее на сковороде. Все соединить с макаронами.
  3. Добавить консервированную кукурузу.
  4. К майонезу добавить сок лимона, перемешать. Заправить салат и снова перемешать. Довести до вкуса солью.

Здесь подробней можно увидеть процесс приготовления салата.

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