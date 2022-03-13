Рецепт очень сытного теплого салата с макаронами

В оригинальном рецепте используется ветчина, ее меняем на отварное мясо, вареную колбасу или тушенку

Теплый салат с макаронами / Фото: Ricette dolce facili

Это не только красивый и вкусный салат, но и вполне полноценный обед или ужин. Как и все, где есть макароны, мясо и овощи, готовится он очень быстро.

Если нет помидора, используйте томатную пасту. Ею нужно сразу же заправить макароны после того, как они сварятся.

Реклама

Будете использовать тушенку – слегка обжарьте ее на сковороде.

Рецепт канала Ricette dolce facili.

Теплый салат с макаронами

Ингредиенты:

Реклама

макароны;

помидор или 2 ст. л. томатной пасты;

соленые огурцы – 2 шт.;

вареная колбаса или тушенка – 40 г;

морковь – 1 шт.;

кукуруза – 2 ст. л.;

майонез – 2 ст. л.;

сок лимона, соль – по вкусу.

Рецепт гуляша по-техасски, который тоже подается с макаронами, найдете здесь.

Как приготовить:

Макароны отварить в подсоленной воде. Морковь натереть, огурцы, помидор и колбасу нарезать. Если используете тушенку, обжарьте ее на сковороде. Все соединить с макаронами. Добавить консервированную кукурузу. К майонезу добавить сок лимона, перемешать. Заправить салат и снова перемешать. Довести до вкуса солью.

Здесь подробней можно увидеть процесс приготовления салата.