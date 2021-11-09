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Рецепт оранжевых макарон с сыром – нужно немного тыквенного пюре

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 ноября, 18:50
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Тыквенное пюре, а его нужно 100 граммов, можно быстро приготовить, отварив овощ в слегка подсоленной воде. Также понадобятся твердый сыр и жирные сливки
Макароны с тыквой и сыром
Макароны с тыквой и сыром / Фото: www.mashed.com

Макароны можно есть даже вечером, итальянцы с этим очень согласны. Но с этими макаронами, вернее, дополнительными ингредиентами, нужно быть осторожным. Там есть много сыра и жирные сливки.

Нужна большая форма для запекания, в рецепте от Мashed.com их 400 граммов. А это означает, что этой вкуснейшей оранжевой пасты хватит не на один семейный обед или ужин.

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И если вы любите самые разные запеканки с пастой, то обязательно попробуйте и эту.

Макароны с сыром и тыквой

Ингредиенты:

  • по 400 г макарон, сыра;
  • 250 г жирных сливок;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 100 г тыквенного пюре;
  • 1 ч. л. соли.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Приготовьте макароны, согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и отложите.
  3. Добавьте к макаронам 2 стакана сыра, сливки, масло, тыквенное пюре и соль.
  4. Перемешайте макароны с тертым сыром и вылейте в форму для запекания.
  5. Сверху посыпьте остальным сыром и запекайте 25 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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