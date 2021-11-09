Рецепт оранжевых макарон с сыром – нужно немного тыквенного пюре

Макароны можно есть даже вечером, итальянцы с этим очень согласны. Но с этими макаронами, вернее, дополнительными ингредиентами, нужно быть осторожным. Там есть много сыра и жирные сливки.
Нужна большая форма для запекания, в рецепте от Мashed.com их 400 граммов. А это означает, что этой вкуснейшей оранжевой пасты хватит не на один семейный обед или ужин.
И если вы любите самые разные запеканки с пастой, то обязательно попробуйте и эту.
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Макароны с сыром и тыквой
Ингредиенты:
- по 400 г макарон, сыра;
- 250 г жирных сливок;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 100 г тыквенного пюре;
- 1 ч. л. соли.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Приготовьте макароны, согласно инструкции на упаковке. Слейте воду и отложите.
- Добавьте к макаронам 2 стакана сыра, сливки, масло, тыквенное пюре и соль.
- Перемешайте макароны с тертым сыром и вылейте в форму для запекания.
- Сверху посыпьте остальным сыром и запекайте 25 минут.
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