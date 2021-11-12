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Рецепт печенье "Павловское", которое многие обожали в детстве

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 ноября, 10:27
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Если кто забыл, то выпекается "Павловское" из дрожжевого теста, поэтому оно пышное. Печенье формируется в несколько подходов, каждый раз тесто нужно пересыпать сахаром
Печенье "Павловское"
Печенье "Павловское" / Фото: instagram.com/kristina.se.gotovit/

Сегодня уже никто не скажет, почему оно так называется и кто создал рецепт. Вероятно, он родился путем старательных экспериментов лет 35 тому назад. Собственно, так случилось и с творожными "Гусиными лапками".

Рецепт настолько прост, что его могла испечь каждая хозяйка. Получается печенья немало, оно пышное и тает во рту. Интересно, что раньше вместо масла клали маргарин.

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В рецепте от kristina.se.gotovit все-таки масло, так у "Павловского" будет более насыщенный сливочный вкус.

Классическое печенье не предусматривает дополнительных ингредиентов, как-то джем, шоколад, орехи. Но при желании это все тоже можно использовать при формировании "Павловского".

Печенье "Павловское" – рецепт

Ингредиенты:

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  • Сливочное масло – 150 г
  • Мука – 400 г
  • Сахар – 150 г (для формовки печенья) + 2 ст. л. (в опару)
  • Дрожжи (сухие) – 10 г
  • Молоко – 50 мл
  • Яйцо
  • Ванильный сахар, щепотка соли

Как приготовить:

  1. Для опары соединить сахар и дрожжи. Перемешать. Нагреть молоко до 40 градусов и влить к дрожжам. Оставить в теплом месте.
  2. Смешать мягкое масло с яйцом и щепоткой соли. Добавить в яично-масляную смесь опару и тщательно перемешать.
  3. Ввести порциями просеянную муку, тесто вымесить и сформировать шар. Оставить в теплом месте на 1 час.
  4. Раскатать в пласт шириной около 3 мм. Посыпать половину пласта сахаром и сложить пополам. Снова посыпать сахаром и сложить пополам. Так же повторить еще два раза. Верхний слой посыпать сахаром.
  5. Нарезать заготовки печенья.
  6. Выпекать при 190 градусах до румяной корочки.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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