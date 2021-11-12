Рецепт печенье "Павловское", которое многие обожали в детстве

Сегодня уже никто не скажет, почему оно так называется и кто создал рецепт. Вероятно, он родился путем старательных экспериментов лет 35 тому назад. Собственно, так случилось и с творожными "Гусиными лапками".
Рецепт настолько прост, что его могла испечь каждая хозяйка. Получается печенья немало, оно пышное и тает во рту. Интересно, что раньше вместо масла клали маргарин.
В рецепте от kristina.se.gotovit все-таки масло, так у "Павловского" будет более насыщенный сливочный вкус.
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Классическое печенье не предусматривает дополнительных ингредиентов, как-то джем, шоколад, орехи. Но при желании это все тоже можно использовать при формировании "Павловского".
Печенье "Павловское" – рецепт
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 150 г
- Мука – 400 г
- Сахар – 150 г (для формовки печенья) + 2 ст. л. (в опару)
- Дрожжи (сухие) – 10 г
- Молоко – 50 мл
- Яйцо
- Ванильный сахар, щепотка соли
Как приготовить:
- Для опары соединить сахар и дрожжи. Перемешать. Нагреть молоко до 40 градусов и влить к дрожжам. Оставить в теплом месте.
- Смешать мягкое масло с яйцом и щепоткой соли. Добавить в яично-масляную смесь опару и тщательно перемешать.
- Ввести порциями просеянную муку, тесто вымесить и сформировать шар. Оставить в теплом месте на 1 час.
- Раскатать в пласт шириной около 3 мм. Посыпать половину пласта сахаром и сложить пополам. Снова посыпать сахаром и сложить пополам. Так же повторить еще два раза. Верхний слой посыпать сахаром.
- Нарезать заготовки печенья.
- Выпекать при 190 градусах до румяной корочки.
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