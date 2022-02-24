Рецепт печенья с шоколадной крошкой – оно хрустит и жуется одновременно

Это печенье интересно замешивается: часть масла нужно растопить, потом вмешать остальное. Кроме яйца, в тесто понадобятся желтки. Шоколад советуют использовать темный

Хрустящее печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

Когда печенье хрустит и жуется одновременно – это двойное удовольствие. Таким является австралийское печенье АНЗАК, для него нужны овсянка и мед.

Печенье с шоколадной крошкой – одно из самых известных и любимых во многих странах. Придумано оно по неосторожности: шоколад случайно попал в тесто.

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Неосторожной была американка Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал.

Рецепт с сайта Вonappetit.com.

Печенье с шоколадной крошкой

Печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

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Ингредиенты:

200 г муки;

1 ч. л. соли;

4 г соды;

170 г сливочного масла;

200 г коричневого сахара;

50 г сахара;

1 большое яйцо;

2 яичных желтка;

ванильный сахар;

170 г темного шоколада.

Здесь найдете рецепт печенья для Овнов – это песочные овечки.

Как приготовить:

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