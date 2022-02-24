Рецепт печенья с шоколадной крошкой – оно хрустит и жуется одновременно

Когда печенье хрустит и жуется одновременно – это двойное удовольствие. Таким является австралийское печенье АНЗАК, для него нужны овсянка и мед.
Печенье с шоколадной крошкой – одно из самых известных и любимых во многих странах. Придумано оно по неосторожности: шоколад случайно попал в тесто.
Неосторожной была американка Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал.
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Рецепт с сайта Вonappetit.com.
Печенье с шоколадной крошкой
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 1 ч. л. соли;
- 4 г соды;
- 170 г сливочного масла;
- 200 г коричневого сахара;
- 50 г сахара;
- 1 большое яйцо;
- 2 яичных желтка;
- ванильный сахар;
- 170 г темного шоколада.
Здесь найдете рецепт печенья для Овнов – это песочные овечки.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Разогреть 115 граммов сливочного масла в сотейнике на среднем огне, около 4 минут. Дайте остыть. Остальное масло нарежьте и добавьте к топленому.
- Как только масло растает, добавьте весь сахар и взбивайте, пока сахар не растворится и не останется комочков.
- Добавьте яйцо, яичные желтки, ванильный сахар и взбивайте, пока сахар не растворится и смесь не станет однородной, около 30 секунд.
- Вмешайте сухие ингредиенты в масляную смесь, затем добавьте нарезанный шоколад и дайте постоять 5-10 минут.
- Разложите заготовки на расстоянии на застеленный пергаментом противень. Выпекайте до твердости краев печенья, 8-10 минут. Дайте остыть на противне.