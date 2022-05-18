Рецепт печенья со вкусом топленого молока – теплого воспоминания детства

На вид это нежное печенье очень напоминает еще одно популярное в нашем детстве – "Хризантемы".
Это печенье выпекается в виде полосок. То есть пропускать тесто через мясорубку нужно длинными колбасками.
И уже на застеленном противне разделить ножом на части. Теста из этого количества ингредиентов получится много. Оно хорошо хранится в морозилке до следующего раза.
Автор рецепта Ольга Матвей рекомендует не использовать миксер во время взбивания яиц, все нужно делать венчиком.
Домашнее печенье со вкусом топленого молока
Ингредиенты:
- мука – 390 г;
- яйца – 3 шт.;
- масло или маргарин – 250 г;
- сахар – 280 г;
- сода – 1 ч. л.;
- ваниль, щепотка соли;
- мука в домес – 130 г.
Как приготовить:
- Яйца комнатной температуры взбить венчиком с солью, ванилином и сахаром около 5-8 минут. Сахар вводить частями.
- Когда масса побелеет, добавить соду. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать до однородности.
- Ввести муку, замесить тесто. Выложить на стол. На этом этапе можно добавить измельченные орехи. Частями ввести муку для домеса. Тесто должно быть туговатым.
- Собрать мясорубку, нож не понадобится. Из теста сформировать колбаски и пропустить через мясорубку.
- Выложить на застеленный противень и разделить ножом на тонкие полоски.
- Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать 12 минут или до готовности. Украсить сахарной пудрой.
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