Рецепт печенья со вкусом топленого молока – теплого воспоминания детства

Единственная сложность в его приготовлении – взбить яйца с сахаром, это нужно делать исключительно венчиком и в течение 5-8 минут. Еще нужна мясорубка без ножа

Печенье со вкусом топленого молока

На вид это нежное печенье очень напоминает еще одно популярное в нашем детстве – "Хризантемы".

Это печенье выпекается в виде полосок. То есть пропускать тесто через мясорубку нужно длинными колбасками.

Реклама

И уже на застеленном противне разделить ножом на части. Теста из этого количества ингредиентов получится много. Оно хорошо хранится в морозилке до следующего раза.

Автор рецепта Ольга Матвей рекомендует не использовать миксер во время взбивания яиц, все нужно делать венчиком.

Домашнее печенье со вкусом топленого молока

Домашнее печенье со вкусом топленого молока / Фото: Ольга Матвей

Реклама

Ингредиенты:

мука – 390 г;

яйца – 3 шт.;

масло или маргарин – 250 г;

сахар – 280 г;

сода – 1 ч. л.;

ваниль, щепотка соли;

мука в домес – 130 г.

Как приготовить:

Яйца комнатной температуры взбить венчиком с солью, ванилином и сахаром около 5-8 минут. Сахар вводить частями. Когда масса побелеет, добавить соду. Добавить мягкое сливочное масло, перемешать до однородности. Ввести муку, замесить тесто. Выложить на стол. На этом этапе можно добавить измельченные орехи. Частями ввести муку для домеса. Тесто должно быть туговатым. Собрать мясорубку, нож не понадобится. Из теста сформировать колбаски и пропустить через мясорубку. Выложить на застеленный противень и разделить ножом на тонкие полоски. Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать 12 минут или до готовности. Украсить сахарной пудрой.

Как просто и легко сделать пирожное "Домино" – читайте здесь.