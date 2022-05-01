Рецепт плова со свининой в казане, с которым справятся даже новички

Самая вкусная еда получается, когда она готовится на открытом воздухе и огне. Как сделать шурпу на природе и дома – мы писали.
Этот же плов тоже можно сделать дома, но вкуснее все же в казане и на даче. Рецепт специально для тех, кто хочет приготовить его на огне впервые.
Курдюк, бараний жир, обжаривается в масле в самом начале. Можно его заменить салом или вообще не использовать.
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На канале СЕНЯ В ДЕЛЕ дают несколько лайфхаков:
- во время приготовления огонь под казаном должен быть максимальным;
- не открывать крышку казана после того, как добавился рис;
- в процессе плов нужно пробовать на соль.
Плов со свининой в казане
Ингредиенты:
- по 1 кг риса, моркови, мяса;
- 4 головки чеснока;
- 500 г лука, нарезанного полукольцами;
- 500 г костей;
- 200 г курдюка;
- приправа для плова;
- зира, кориандр, соль, перец.
Если планируете шашлык, то тут найдете рецепт маринада и соуса к нему от Евгения Клопотенко.
Как приготовить:
- Промыть рис до чистой воды.
- В разогретый казан влить 100-150 мл растительного масла. Проверить температуру масла с помощью лука. Немного опустите в масло, если лук зашипит, добавить курдюк. Жарить до состояния шкварок. Достать шумовкой.
- В казан добавить кости. Они должны зажариться, а не тушиться.
- Добавить свинину, перемешать. Зиру растереть ладонями и добавить к мясу, снова перемешать. Готовить 15 минут.
- Добавить лук, нарезанный полукольцами. Жарить до золотистости.
- Всыпать морковь. Готовить 10-15 минут, помешивая.
- Поставить чайник кипятиться. Добавить кипяток, чтобы покрыло мясо. Всыпать все приправы вместе с солью. Перемешать. Тушить 30 минут, помешивая.
- Воткнуть чеснок. Готовить несколько минут.
- Всыпать рис и разровнять. Добавить кипяток, чтобы покрыть рис на несколько сантиметров.
- Как только вода впитается до уровня риса, плотно закрыть крышкой и не открывать 15-20 минут.
- Открыть крышку, если осталась вода, дать ей выпариться.
И сразу четыре соуса для шашлыка на любой вкус собраны в этом материале.