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Рецепт плова со свининой в казане, с которым справятся даже новички

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 мая, 14:20
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Кроме свинины непосредственно, нужны свиные кости и курдюк. От последнего можно отказаться. Обязательны зира и приправа для плова
Простой рецепт плова на костре
Простой рецепт плова на костре / Фото: Depositphotos

Самая вкусная еда получается, когда она готовится на открытом воздухе и огне. Как сделать шурпу на природе и дома – мы писали.

Этот же плов тоже можно сделать дома, но вкуснее все же в казане и на даче. Рецепт специально для тех, кто хочет приготовить его на огне впервые.

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Курдюк, бараний жир, обжаривается в масле в самом начале. Можно его заменить салом или вообще не использовать.

На канале СЕНЯ В ДЕЛЕ дают несколько лайфхаков:

  • во время приготовления огонь под казаном должен быть максимальным;
  • не открывать крышку казана после того, как добавился рис;
  • в процессе плов нужно пробовать на соль.

Плов со свининой в казане

Плов в казане со свининой
Плов в казане со свининой / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • по 1 кг риса, моркови, мяса;
  • 4 головки чеснока;
  • 500 г лука, нарезанного полукольцами;
  • 500 г костей;
  • 200 г курдюка;
  • приправа для плова;
  • зира, кориандр, соль, перец.

Если планируете шашлык, то тут найдете рецепт маринада и соуса к нему от Евгения Клопотенко.

Как приготовить:

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  1. Промыть рис до чистой воды.
  2. В разогретый казан влить 100-150 мл растительного масла. Проверить температуру масла с помощью лука. Немного опустите в масло, если лук зашипит, добавить курдюк. Жарить до состояния шкварок. Достать шумовкой.
  3. В казан добавить кости. Они должны зажариться, а не тушиться.
  4. Добавить свинину, перемешать. Зиру растереть ладонями и добавить к мясу, снова перемешать. Готовить 15 минут.
  5. Добавить лук, нарезанный полукольцами. Жарить до золотистости.
  6. Всыпать морковь. Готовить 10-15 минут, помешивая.
  7. Поставить чайник кипятиться. Добавить кипяток, чтобы покрыло мясо. Всыпать все приправы вместе с солью. Перемешать. Тушить 30 минут, помешивая.
  8. Воткнуть чеснок. Готовить несколько минут.
  9. Всыпать рис и разровнять. Добавить кипяток, чтобы покрыть рис на несколько сантиметров.
  10. Как только вода впитается до уровня риса, плотно закрыть крышкой и не открывать 15-20 минут.
  11. Открыть крышку, если осталась вода, дать ей выпариться.

И сразу четыре соуса для шашлыка на любой вкус собраны в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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