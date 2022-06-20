Рецепт рагу из кабачков и баклажанов – подойдет к Петровому посту

Петров пост начинается 20 июня и продолжится до 11 июля. В сравнении с другими постами, Петров не отличается строгостью. Будут дни, когда можно есть рыбу. Молоко, яйца и мясо под запретом.
И при огромном разнообразии сезонных овощей меню для тех, кто будет поститься, точно не будет скучным.
Ингредиенты на канале Мой Дастархан Вкусно и Быстро, конечно, можно дополнять или менять количество в пользу своих любимых овощей.
Овощное рагу
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- баклажан – 2 шт.;
- болгарский перец – 3 шт.;
- чеснок – 1 зубок;
- соль, перец;
- базилик, орегано – по 0,5 ч. л.;
- хмели-сунели – 1 ч. л.;
- петрушка, укроп;
- растительное масло – 30 мл.
Как приготовить:
- Лук нарезать полукольцами, помидоры – дольками. Соединить в большой емкости и посолить, чтобы помидоры дали сок.
- Морковь и кабачок нарезать полукольцами, выложить к луку с помидорами и посолить.
- Баклажан нарезать полукольцами, добавить к остальным овощам.
- Перец нарезать крупно. Добавить к овощами. Приправить.
- Залить растительным маслом, тушить под крышкой 15 минут. Когда появится сок, аккуратно перемешать. Накрыть крышкой и тушить до готовности.
- За несколько минут до конца натереть зубок чеснока и добавить зелень.
Каким получается это рагу – смотрите ниже.
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