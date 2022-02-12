Рецепт рыбы на пару с зеленым луком и имбирем

Рыбу можно запечь, пожарить в золотисто-хрустящей панировке, но очень быстро она готовится на пару. Понятно, что этот способ еще и диетический.
Для этой паровой рыбы нужен тертый или нарезанный имбирь с зеленым луком.
Одну часть этой смеси нужно добавить в разрезы на рыбе, остальное будет основой для соуса. Он украсит уже готовое блюдо.
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В соусе есть две столовых ложки белого вина, можно готовить без него.
Рецепт от Еpicurious.com.
Рыба на пару с имбирем и зеленым луком
Ингредиенты:
- 1 целая рыба, очищенная;
- 2 ч. л. соли;
- 6 стеблей зеленого лука, нарезанных;
- 50-70 г мелко нарезанного свежего имбиря;
- 3 ст. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. белого вина;
- 2 ст. л. растительного масла;
- нарезанная свежая кинза для украшения.
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Как приготовить:
- Установите пароварку на сильный огонь. Сделайте глубокие надрезы на рыбе. Посолите.
- Зеленый лук и имбирь соедините, половину разложите в разрезы. Положите рыбу в пароварку.
- Для соуса в сотейнике на медленном огне соедините соевый соус, вино, масло, половину лука и имбиря. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Держите соус на медленном огне, пока рыба готовится на пару 10-15 минут.
- Готовую рыбу сбрызните рыбу соусом. Украсьте кинзой.