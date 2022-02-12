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Рецепт рыбы на пару с зеленым луком и имбирем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 февраля, 16:40
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Именно имбирь и зеленый лук максимально сократят характерный рыбный запах. Этот рецепт лучше подойдет для любой речной рыбы, подавайте ее с рисом
Рыба на пару
Рыба на пару / Фото: freepik.com

Рыбу можно запечь, пожарить в золотисто-хрустящей панировке, но очень быстро она готовится на пару. Понятно, что этот способ еще и диетический.

Для этой паровой рыбы нужен тертый или нарезанный имбирь с зеленым луком.

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Одну часть этой смеси нужно добавить в разрезы на рыбе, остальное будет основой для соуса. Он украсит уже готовое блюдо.

В соусе есть две столовых ложки белого вина, можно готовить без него.

Рецепт от Еpicurious.com.

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Рыба на пару с имбирем и зеленым луком

Рыба на пару с имбирем и зеленым луком
Рыба на пару с имбирем и зеленым луком / Фото: www.epicurious.com

Ингредиенты:

  • 1 целая рыба, очищенная;
  • 2 ч. л. соли;
  • 6 стеблей зеленого лука, нарезанных;
  • 50-70 г мелко нарезанного свежего имбиря;
  • 3 ст. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. белого вина;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • нарезанная свежая кинза для украшения.

Здесь собраны 7 рецептов для трески, которые заставят полюбить эту рыбу еще больше.

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Как приготовить:

  1. Установите пароварку на сильный огонь. Сделайте глубокие надрезы на рыбе. Посолите.
  2. Зеленый лук и имбирь соедините, половину разложите в разрезы. Положите рыбу в пароварку.
  3. Для соуса в сотейнике на медленном огне соедините соевый соус, вино, масло, половину лука и имбиря. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Держите соус на медленном огне, пока рыба готовится на пару 10-15 минут.
  4. Готовую рыбу сбрызните рыбу соусом. Украсьте кинзой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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