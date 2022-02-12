Рецепт рыбы на пару с зеленым луком и имбирем

Именно имбирь и зеленый лук максимально сократят характерный рыбный запах. Этот рецепт лучше подойдет для любой речной рыбы, подавайте ее с рисом

Рыба на пару / Фото: freepik.com

Рыбу можно запечь, пожарить в золотисто-хрустящей панировке, но очень быстро она готовится на пару. Понятно, что этот способ еще и диетический.

Для этой паровой рыбы нужен тертый или нарезанный имбирь с зеленым луком.

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Одну часть этой смеси нужно добавить в разрезы на рыбе, остальное будет основой для соуса. Он украсит уже готовое блюдо.

В соусе есть две столовых ложки белого вина, можно готовить без него.

Рецепт от Еpicurious.com.

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Рыба на пару с имбирем и зеленым луком

Рыба на пару с имбирем и зеленым луком / Фото: www.epicurious.com

Ингредиенты:

1 целая рыба, очищенная;

2 ч. л. соли;

6 стеблей зеленого лука, нарезанных;

50-70 г мелко нарезанного свежего имбиря;

3 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. белого вина;

2 ст. л. растительного масла;

нарезанная свежая кинза для украшения.

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Как приготовить: