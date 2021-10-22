Рецепт сливочного супа с курицей и овощами для вкусного завершения дня

У этого супа кремовая текстура, так как некоторые его ингредиенты нужно измельчить в блендере. Из овощей – цветная капуста, морковь, зеленый горошек и картофель

Куриный суп / Фото: www.eatthis.com

Текстурный, ароматный и согревающий суп – это максимально удачный выбор к ужину. Да и обеду тоже. На сайте для приверженцев вкусной и здоровой пищи – Аmbitiouskitchen.com – есть отличный рецепт куриного супа.

Готовится на грудке и с цветной капустой, картофелем, морковью и зеленым горошком. Чтобы воспроизвести этот действительно интересный рецепт, познакомьтесь с лайфхаками для идеально приготовленного супа.

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Куриный суп с овощами

Ингредиенты:

400 г куриной грудки, нарезанной кубиками;

1 белая луковица, нарезанная;

2 крупные моркови, нарезанные ломтиками;

250 г нарезанного кубиками картофеля;

250 г мелко нарезанной цветной капусты;

1 ч. л. сушеного тимьяна;

2 стакана молока;

3 стакана куриного бульона;

1 стакан свежего или замороженного горошка;

оливковое масло;

соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить: