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Рецепт сливочного супа с курицей и овощами для вкусного завершения дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 октября, 18:54
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У этого супа кремовая текстура, так как некоторые его ингредиенты нужно измельчить в блендере. Из овощей – цветная капуста, морковь, зеленый горошек и картофель
Куриный суп
Куриный суп / Фото: www.eatthis.com

Текстурный, ароматный и согревающий суп – это максимально удачный выбор к ужину. Да и обеду тоже. На сайте для приверженцев вкусной и здоровой пищи – Аmbitiouskitchen.com – есть отличный рецепт куриного супа.

Готовится на грудке и с цветной капустой, картофелем, морковью и зеленым горошком. Чтобы воспроизвести этот действительно интересный рецепт, познакомьтесь с лайфхаками для идеально приготовленного супа.

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Куриный суп с овощами

Ингредиенты:

  • 400 г куриной грудки, нарезанной кубиками;
  • 1 белая луковица, нарезанная;
  • 2 крупные моркови, нарезанные ломтиками;
  • 250 г нарезанного кубиками картофеля;
  • 250 г мелко нарезанной цветной капусты;
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна;
  • 2 стакана молока;
  • 3 стакана куриного бульона;
  • 1 стакан свежего или замороженного горошка;
  • оливковое масло;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Поставьте сковороду на средний огонь. Добавьте оливковое масло. Как только масло станет горячим, добавьте нарезанную кубиками куриную грудку и обильно приправьте солью и перцем. Готовьте курицу в течение 4-6 минут. Переложите в миску.
  2. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук, нарезанную морковь, нарезанный кубиками картофель, нарезанную кубиками цветную капусту и тимьян. Обжаривайте несколько минут, пока лук не станет мягким, затем добавьте молоко, куриный бульон, соль и перец. Дайте смеси покипеть на медленном огне в течение 10 минут или пока картофель не станет мягким.
  3. Затем 3 стакана супа измельчите в блендере. Переложите пюре обратно в кастрюлю.
  4. Добавьте вареную курицу и замороженный горошек. Дайте покипеть еще 5-10 минут, чтобы она немного загустела. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли и перца. Подавать с крекерами.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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