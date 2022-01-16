Рецепт сочного мясного хлеба – готовьте на ужин и берите на работу

Нельзя сказать, что мясной хлеб или митлоф – эксклюзивное блюдо какой-то конкретной страны. В Эстонии есть "Длинный мальчик", с яйцом внутри, а в Дании его заворачивают в бекон.
В любом случае – это очень удобная еда. Мясной хлеб большой, он одинаково вкусный как горячим, так и холодным.
Одни добавляют к фаршу белый хлеб, замоченный в молоке, другие – вяленые томаты или сыр, как в рецепте от tasty.foodblog.
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Мясной хлеб
Ингредиенты:
- Cвиной фарш – 450 г
- Говяжий фарш – 450 г
- Бульон – 100 мл
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сыр тертый – 100 г
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 30 мл
- Хлебные крошки или сухари – 70 г
- Смесь итальянских трав, соль, перец – по вкусу
Также стоит попробовать приготовить мясные хинкали, в которых вместо теста фарш, а внутри грибы.
Как приготовить:
- Смешать свиной и говяжий фарш. Добавить хлебные крошки или сухари, специи и измельченный чеснок.
- Вбить яйца и добавить тертый сыр.
- Влить бульон и хорошо вымесить руками.
- Смазать форму для хлеба растительным маслом, выложить фарш в подготовленную форму, разравнять и положить сверху лавровый лист.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час.