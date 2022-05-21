Рецепт сочных кутабов с зеленью – они поселятся на вашей кухне надолго

Часто встречается еще одно название этого блюда – азербайджанские чебуреки. Для начинки берется все, что есть в доме

Как приготовить кутабы с зеленью

Тончайшее тесто, оно слегка хрустит и смазано сливочным маслом, и много сочной начинки – это все про азербайджанские кутабы. По форме похожи на чебуреки и на отличные грузинские лепешки с сулугуни – чвиштари.

Итак, начинка может быть самой разной – от фарша до творога с зеленью. Но сейчас сезон свежего шпината, укропа, петрушки, так что будем активно использовать это все.

Реклама

В рецепте от OSHPAZ KELINдобавляется немного свежей мяты, можно представить, какой особенной будет начинка для этих кутаб.

Кутабы с зеленью

Кутабы с зеленью / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

Реклама

мука – 400 г;

соль – 1 ч. л.;

вода теплая – 250 мл;

масло растительное – 2 ст. л.

Начинка:

шпинат – 450 г;

мята- 30 г;

соль, перец;

паприка – 1 ч. л.;

лук репчатый – 2 шт.;

масло растительное – 30 мл;

сливочное масло для смазывания.

И еще один рецепт обязательно испробуйте – витаминных лепешек, для них нужно много зелени.

Как приготовить:

Реклама

В муку добавить соль, перемешать. Влить теплую воду и растительное масло. Замесить тесто, накрыть пленкой и дать постоять 15-20 минут. Шпинат нарезать, добавить измельченную мяту. Лук нарезать и обжарить на растительном масло до прозрачности. Горячий лук добавить к зелени, добавить специи, влить растительное масло и тщательно перемешать. Тесто разделить на части, скатать шарики и накрыть пленкой, пока формируются кутабы. Каждую часть тонко раскатать в круг, выложить начинку и сформировать кутабы в виде полумесяца. Обжарить на сухой сковороде. Смазать сливочным маслом и сложить друга на друга. Накрыть крышкой и оставить в тепле на 10-15 минут.

Подробней, как формуются кутабы, смотрите ниже.

Рецепт очень слоистой узбекской катламы, это такие лепешки, найдете здесь.