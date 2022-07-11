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Рецепт соленых сырников с зеленью с минимальным количеством муки (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 июля, 07:01
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Слишком водянистый творог нужно отжать. Здесь используется укроп и петрушка, зелень добавляйте по вкусу. Жарить на хорошо разогретой сковороде
Сырники с зеленью на завтрак
Сырники с зеленью на завтрак / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Обычно они сладкие. В Литве любят сырники с большим количеством шоколада и добавляют в творожную массу много желтков. Соленые сырники более сытные. Плюс – отличный перекус на работе.

На канале Світ Смачних Рецептів нужно всего два желтка и 40 граммов муки. Понятно, что ее количество будет зависеть от жирности и водянистости творога. Зелень постарайтесь нарезать мелко, немного завялая тоже подойдет.

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Сырники с зеленью

Сырники с зеленью
Сырники с зеленью / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • желток – 2 шт.;
  • мука – 40 г;
  • щепотка соли;
  • укроп, петрушка.

Как приготовить:

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  1. Желтки соединить с творогом, перемешать. Посолить по вкусу.
  2. Добавить нарезанную зелень и муку.
  3. Сформировать колбаску, нарезать сырники.
  4. Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон на среднем огне.

Как формует свои сырники автор рецепта – смотрите в видео.

Рецепт сырников в духовке, для которых можно использовать манку, найдете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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