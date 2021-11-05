Рецепт сырника-пирога, который сократит приготовление завтрака до минимума

Сырники бывают традиционными, бывают с зеленью и добавлением твердого сыра, а бывают сырники-пироги.
Это значит, что вы получите большой сырник, которым наестся вся семья, ну а про экономию времени с утра говорить будет лишним.
Автор рецепта – Алена Митрофанова – предлагает взять изюм или сухофрукты, чтобы улучшить вкус этого гигантского сырника.
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Сырник-пирог
Ингредиенты:
- 300 г творога;
- 2 яйца;
- по 150 г муки, сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л растительного масла;
- ванилин или цедра лимона, щепотка соли, горсть изюма.
Как приготовить:
- Изюм замочить в горячей воде.
- Творог перетереть или перебить блендером до однородности. Вбить яйца, добавить соль, сахар, ванилин.
- Просеять к творогу муку с разрыхлителем. Перемешать. Добавить обсушенный изюм и растительное масло.
- Выложить на сковороду и разравнять.
- Жарить до румяной корочки с обеих сторон.