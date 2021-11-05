Рецепт сырника-пирога, который сократит приготовление завтрака до минимума

Ничего особенного в этом сырнике-пироге нет, разве что его размер и заметно меньшая трата времени на приготовление. В рецепте есть изюм, который можно заменить сухофруктами или свежими ягодами

Сырник-пирог - рецепт / Фото: Алена Митрофанова

Сырники бывают традиционными, бывают с зеленью и добавлением твердого сыра, а бывают сырники-пироги.

Это значит, что вы получите большой сырник, которым наестся вся семья, ну а про экономию времени с утра говорить будет лишним.

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Автор рецепта – Алена Митрофанова – предлагает взять изюм или сухофрукты, чтобы улучшить вкус этого гигантского сырника.

Сырник-пирог

Ингредиенты:

300 г творога;

2 яйца;

по 150 г муки, сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л растительного масла;

ванилин или цедра лимона, щепотка соли, горсть изюма.

Как приготовить:

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