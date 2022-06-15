Рецепт теплого салата с кабачками, который станет любимым

Это очень простой салат и станет красивее, если кабачки пожарить на сковороде-гриль. Количество ингредиентов берите по своему вкусу, кабачки неплохо сочетаются с руколой

Теплый салат с кабачками, помидорами и фетой

Продолжаем на полную использовать кабачки, ведь потенциал у них невероятный. Обязательно попробуйте практически диетические чебуреки. Вместо обычного теста у них – тертые кабачки.

Жареные на гриле или на обычной сковороде кабачки хорошо компонуются с помидорами, зеленью и фетой. Последнюю можно заменить творогом.

Реклама

Рецепт от valeriia_family.

Теплый салат из кабачков с помидорами

Теплый салат из кабачков с помидорами

Ингредиенты:

Реклама

кабачки молодые – 2 шт.;

помидоры;

зелень;

фета;

оливковое масло;

соус бальзамический;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Кабачки нарезать кольцами до 1 см толщиной. Посолить, сбрызнуть маслом. Пожарить с двух сторон. Теплые кабачки выложить на тарелку, сверху – зелень, фету, нарезанные помидоры, полить бальзамическим соусом и добавить соль с перцем.

Как готовят суп с кабачками на Закарпатье и его рецепт найдете здесь.