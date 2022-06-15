Рецепт теплого салата с кабачками, который станет любимым

Теплый салат с кабачками, помидорами и фетой
Продолжаем на полную использовать кабачки, ведь потенциал у них невероятный. Обязательно попробуйте практически диетические чебуреки. Вместо обычного теста у них – тертые кабачки.
Жареные на гриле или на обычной сковороде кабачки хорошо компонуются с помидорами, зеленью и фетой. Последнюю можно заменить творогом.
Рецепт от valeriia_family.
Теплый салат из кабачков с помидорами
Теплый салат из кабачков с помидорами
Ингредиенты:
- кабачки молодые – 2 шт.;
- помидоры;
- зелень;
- фета;
- оливковое масло;
- соус бальзамический;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Кабачки нарезать кольцами до 1 см толщиной. Посолить, сбрызнуть маслом. Пожарить с двух сторон.
- Теплые кабачки выложить на тарелку, сверху – зелень, фету, нарезанные помидоры, полить бальзамическим соусом и добавить соль с перцем.
Как готовят суп с кабачками на Закарпатье и его рецепт найдете здесь.