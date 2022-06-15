Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке

Сезон лимонада

Десерт за 30 минут

Украинская кухня

Сырники с клубникой

Суп с галушками

Крокеты без картофеля
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт теплого салата с кабачками, который станет любимым

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 17:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это очень простой салат и станет красивее, если кабачки пожарить на сковороде-гриль. Количество ингредиентов берите по своему вкусу, кабачки неплохо сочетаются с руколой
Теплый салат с кабачками, помидорами и фетой
Теплый салат с кабачками, помидорами и фетой

Продолжаем на полную использовать кабачки, ведь потенциал у них невероятный. Обязательно попробуйте практически диетические чебуреки. Вместо обычного теста у них – тертые кабачки.

Жареные на гриле или на обычной сковороде кабачки хорошо компонуются с помидорами, зеленью и фетой. Последнюю можно заменить творогом.

Реклама

Рецепт от valeriia_family.

Теплый салат из кабачков с помидорами

Теплый салат из кабачков с помидорами
Теплый салат из кабачков с помидорами

Ингредиенты:

Реклама
  • кабачки молодые – 2 шт.;
  • помидоры;
  • зелень;
  • фета;
  • оливковое масло;
  • соус бальзамический;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Кабачки нарезать кольцами до 1 см толщиной. Посолить, сбрызнуть маслом. Пожарить с двух сторон.
  2. Теплые кабачки выложить на тарелку, сверху – зелень, фету, нарезанные помидоры, полить бальзамическим соусом и добавить соль с перцем.

Как готовят суп с кабачками на Закарпатье и его рецепт найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Секреты узбекской кухни
Суп мампар
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из клубники
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить сахар в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить открытую бутылку вина?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя вареная колбаса
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять