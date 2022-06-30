Рецепт украинской душенины – готовится с мясом (видео)

Свинина – главное мясо украинской кухни. С ним нужно попробовать шпундру, готовится со свеклой, или душенину, она тушится или "душится" с ароматной мучной заливкой.
Этот рецепт от КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ базовый. То есть овощи, например, морковь можно добавить для красоты.
Для заливки муку нужно обжарить до золотистого цвета и тщательно соединить ее с водой. В конце душенина заливается сметаной, от чего получает легкую кислинку.
Душенина украинская
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг;
- лук – 3 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- мука – 5 ст.;
- сметана – 200 г;
- соль, перец;
- лавровый лист;
- перец горошком – 4 шт.;
- перец душистый – 2 шт.
Как приготовить:
- В глубокой кастрюле обжарить нарезанный лук до легкой прозрачности.
- Добавить нарезанное мясо. Перемешать и готовить на медленном огне.
- Для заливки просеянную муку обжарить на сухой сковороде до легкого коричневого цвета.
- Снять с огня и добавить холодную воду частями, размешать до однородности.
- Мясо посолить, поперчить. Перемешать и влить мучную смесь.
- К мясу положить головку чеснока. Добавить весь перец.
- Готовить под крышкой около одного часа. Убрать чеснок.
- Влить сметану и добавить лавровый лист. Дать покипеть несколько минут.
В видео можно увидеть, какой получается душенина после приготовления.
Еще на свинине стоит приготовить украинский капустняк, нужна свежая капуста.