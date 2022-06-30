Рецепт украинской душенины – готовится с мясом (видео)

Желательно, если это будет свинина. Душенину можно сделать на плите или в духовке. Очень давно ее готовили по большим праздникам

Как приготовить душенину, простой рецепт / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Свинина – главное мясо украинской кухни. С ним нужно попробовать шпундру, готовится со свеклой, или душенину, она тушится или "душится" с ароматной мучной заливкой.

Этот рецепт от КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ базовый. То есть овощи, например, морковь можно добавить для красоты.

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Для заливки муку нужно обжарить до золотистого цвета и тщательно соединить ее с водой. В конце душенина заливается сметаной, от чего получает легкую кислинку.

Душенина украинская

Душенина украинская / Фото: КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ

Ингредиенты:

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свинина – 1 кг;

лук – 3 шт.;

чеснок – 1 головка;

мука – 5 ст.;

сметана – 200 г;

соль, перец;

лавровый лист;

перец горошком – 4 шт.;

перец душистый – 2 шт.

Как приготовить:

В глубокой кастрюле обжарить нарезанный лук до легкой прозрачности. Добавить нарезанное мясо. Перемешать и готовить на медленном огне. Для заливки просеянную муку обжарить на сухой сковороде до легкого коричневого цвета. Снять с огня и добавить холодную воду частями, размешать до однородности. Мясо посолить, поперчить. Перемешать и влить мучную смесь. К мясу положить головку чеснока. Добавить весь перец. Готовить под крышкой около одного часа. Убрать чеснок. Влить сметану и добавить лавровый лист. Дать покипеть несколько минут.

В видео можно увидеть, какой получается душенина после приготовления.

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Еще на свинине стоит приготовить украинский капустняк, нужна свежая капуста.