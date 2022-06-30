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СЕГОДНЯ Еда

Рецепт украинской душенины – готовится с мясом (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 июня, 11:44
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Желательно, если это будет свинина. Душенину можно сделать на плите или в духовке. Очень давно ее готовили по большим праздникам
Как приготовить душенину, простой рецепт
Как приготовить душенину, простой рецепт / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Свинина – главное мясо украинской кухни. С ним нужно попробовать шпундру, готовится со свеклой, или душенину, она тушится или "душится" с ароматной мучной заливкой.

Этот рецепт от КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ базовый. То есть овощи, например, морковь можно добавить для красоты.

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Для заливки муку нужно обжарить до золотистого цвета и тщательно соединить ее с водой. В конце душенина заливается сметаной, от чего получает легкую кислинку.

Душенина украинская

Душенина украинская
Душенина украинская / Фото: КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ

Ингредиенты:

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  • свинина – 1 кг;
  • лук – 3 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • мука – 5 ст.;
  • сметана – 200 г;
  • соль, перец;
  • лавровый лист;
  • перец горошком – 4 шт.;
  • перец душистый – 2 шт.

Как приготовить:

  1. В глубокой кастрюле обжарить нарезанный лук до легкой прозрачности.
  2. Добавить нарезанное мясо. Перемешать и готовить на медленном огне.
  3. Для заливки просеянную муку обжарить на сухой сковороде до легкого коричневого цвета.
  4. Снять с огня и добавить холодную воду частями, размешать до однородности.
  5. Мясо посолить, поперчить. Перемешать и влить мучную смесь.
  6. К мясу положить головку чеснока. Добавить весь перец.
  7. Готовить под крышкой около одного часа. Убрать чеснок.
  8. Влить сметану и добавить лавровый лист. Дать покипеть несколько минут.

В видео можно увидеть, какой получается душенина после приготовления.

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Еще на свинине стоит приготовить украинский капустняк, нужна свежая капуста.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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