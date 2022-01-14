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Рецепт ужина за 30 минут: замороженное филе натирается и превращается в сочный пирог

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 января, 19:51
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То есть тратить время на разморозку мяса не нужно. К тертому филе добавляется картофель, твердый сыр и немного муки. Пирог жарится на сковороде
Пирог с курицей и картофелем
Пирог с курицей и картофелем / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes

Об универсальности куриного филе писать будет лишним. Ведь мы знаем, что из него можно приготовить сочные домашние сосиски и самые разные пироги. Да много всего.

Почему вы приготовите этот ужин за 30 минут? Потому что филе размораживать не нужно – натрите его или измельчите в блендере.

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Пирог, за счет присутствия сыра и картофеля, получается сытным и сочным. Подавайте его со сметаной или свежими овощами.

Пирог с курицей и картофелем

Пирог с курицей и картофелем
Пирог с курицей и картофелем / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes

Ингредиенты:

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  • Куриная грудка – 2 шт.
  • Картофель – 300 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 100 г
  • Соль, перец, специи

Напомним, мы делились рецептом нежнейшего куриного филе по-итальянски, которое тушится с помидорами в собственном соку.

Как приготовить:

  1. Куриную грудку, сыр и картофель натереть, соединить. Вбить яйца, всыпать муку и тщательно перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.
  2. Сковороду смазать растительным маслом. Выложить массу и разровнять. Жарить за двух сторон по 15 минут. Подавать с зеленью и сметаной.

Подробней познакомиться с рецептом можно из видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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