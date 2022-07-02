Рецепт вишневого варенья на зиму, которое не темнеет (видео)

Варится с косточками. Ягоды в таком варенье будут держать свою форму. Чтобы этого достичь, нужно сделать сироп

Вишневое варенье на зиму / Фото: Depositphotos, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Пожалуй, это третье по популярности варенье после клубничного и малинового. Вишневое отличается невероятным ароматом и цветом, его можно использовать в выпечке, десертах и как топпинг для мороженого.

Главная задача – это чтобы варенье не потемнело в процессе, а ягоды не разварились и держали форму.

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В рецепте MELISSА MIR FOOD вишня варится с косточками. Перед этим нужно сделать сироп. Перемешивайте варенье шумовкой и очень осторожно.

Вишневое варенье

Вишневое варенье

Ингредиенты:

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2 кг вишни;

1,8 кг сахара;

1 стакан воды.

Как приготовить:

Вишню помыть, перебрать. В кастрюле с толстым дном соединить сахар и стакан воды, довести сироп до кипения. Выложить вишни, довести до кипения. Пену снимать. Варить до нужной густоты, пока ягоды не потяжелеют, около 20 минут. Стряхнуть кастрюлю и еще раз снять пену. Разлить в стерилизованные банки, хорошо укутать.

Процесс приготовления этого варенья смотрите в видео.

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