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Рецепт вишневого варенья на зиму, которое не темнеет (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 июля, 10:31
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Варится с косточками. Ягоды в таком варенье будут держать свою форму. Чтобы этого достичь, нужно сделать сироп
Вишневое варенье на зиму
Вишневое варенье на зиму / Фото: Depositphotos, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Пожалуй, это третье по популярности варенье после клубничного и малинового. Вишневое отличается невероятным ароматом и цветом, его можно использовать в выпечке, десертах и как топпинг для мороженого.

Главная задача – это чтобы варенье не потемнело в процессе, а ягоды не разварились и держали форму.

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В рецепте MELISSА MIR FOOD вишня варится с косточками. Перед этим нужно сделать сироп. Перемешивайте варенье шумовкой и очень осторожно.

Вишневое варенье

Вишневое варенье
Вишневое варенье

Ингредиенты:

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  • 2 кг вишни;
  • 1,8 кг сахара;
  • 1 стакан воды.

Как приготовить:

  1. Вишню помыть, перебрать.
  2. В кастрюле с толстым дном соединить сахар и стакан воды, довести сироп до кипения.
  3. Выложить вишни, довести до кипения. Пену снимать.
  4. Варить до нужной густоты, пока ягоды не потяжелеют, около 20 минут.
  5. Стряхнуть кастрюлю и еще раз снять пену.
  6. Разлить в стерилизованные банки, хорошо укутать.

Процесс приготовления этого варенья смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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