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Рецепт японского хлопкового чизкейка, похожего на облако

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 октября, 12:05
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Он не такой сладкий и плотный по текстуре, как привычный нам чизкейк, например, "Нью-Йорк". Но менее калорийный. Его воздушность достигается путем старательного взбивания яиц
Японский хлопковый чизкейк
Японский хлопковый чизкейк / Фото: instagram.com/buck_a_ruu_1225/

Сегодня почти в каждой стране есть свой личный чизкейк: в США наш любимый "Нью-Йорк", в Испании – невероятный с обожженной корочкой баскский. Этот же, хлопковый из Японии, что-то среднее между суфле и муссом – так говорят про это творожное чудо. Неповторимая текстура достигается путем старательного взбивания яиц, ему не нужна основа, разве что немного кукурузного крахмала в тесте.

Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Создан хлопковый чизкейк в 1969 году. Тогда, после поездки в Берлин, шеф-повар был вдохновлен местным творожным тортом и создал свою версию, подобную которой пока еще никто не придумал.

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Японский хлопковый чизкейк

Японский хлопковый чизкейк – рецепт
Японский хлопковый чизкейк – рецепт / Фото: instagram.com/putimimin/

Ингредиенты:

  • 60 г сливочного масла;
  • 100 мл молока;
  • 250 г маскарпоне или крем-сыра;
  • 6 яиц;
  • по 40 г муки, кукурузного крахмала;
  • 30 мл лимонного сока;
  • 150 г сахара;
  • 50 г белого шоколада (по желанию);
  • щепотка соли.

Как приготовить:

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  1. Емкость для замешивания поставить на водяную баню и добавить сыр, сливочное масло и молоко. Перемешать до однородной массы. Охладить. Если есть белый шоколад, то его нужно растопить на водяной в бане и добавить в сливочную смесь.
  2. Отделить белки от желтков. В сливочную смесь ввести по одному желтку и хорошо все перемешать. Добавить сок лимона (15 мл).
  3. Просеять муку с крахмалом и перемешать.
  4. Отдельно взбить белки с солью и лимонным соком (15 мл), как только масса начнет пузыриться, частями добавить сахар. Взбить до высоких пиков.
  5. Лопаткой добавить белки в сливочную смесь и аккуратно перемешать движениями сверху вниз.
  6. Форму застелить пекарской бумагой и вылить тесто. Форму нужно поставит на водяную баню, чтобы чизкейк не подгорел.
  7. Выпекать 1 час при 150 градусах. Выключить духовку и оставить японский хлопковый чизкейк на 30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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