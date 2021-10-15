Рецепт японского хлопкового чизкейка, похожего на облако

Он не такой сладкий и плотный по текстуре, как привычный нам чизкейк, например, "Нью-Йорк". Но менее калорийный. Его воздушность достигается путем старательного взбивания яиц

Японский хлопковый чизкейк / Фото: instagram.com/buck_a_ruu_1225/

Сегодня почти в каждой стране есть свой личный чизкейк: в США наш любимый "Нью-Йорк", в Испании – невероятный с обожженной корочкой баскский. Этот же, хлопковый из Японии, что-то среднее между суфле и муссом – так говорят про это творожное чудо. Неповторимая текстура достигается путем старательного взбивания яиц, ему не нужна основа, разве что немного кукурузного крахмала в тесте.

Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Создан хлопковый чизкейк в 1969 году. Тогда, после поездки в Берлин, шеф-повар был вдохновлен местным творожным тортом и создал свою версию, подобную которой пока еще никто не придумал.

Реклама

Японский хлопковый чизкейк

Японский хлопковый чизкейк – рецепт / Фото: instagram.com/putimimin/

Ингредиенты:

60 г сливочного масла;

100 мл молока;

250 г маскарпоне или крем-сыра;

6 яиц;

по 40 г муки, кукурузного крахмала;

30 мл лимонного сока;

150 г сахара;

50 г белого шоколада (по желанию);

щепотка соли.

Как приготовить:

Реклама