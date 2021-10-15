Рецепт японского хлопкового чизкейка, похожего на облако

Сегодня почти в каждой стране есть свой личный чизкейк: в США наш любимый "Нью-Йорк", в Испании – невероятный с обожженной корочкой баскский. Этот же, хлопковый из Японии, что-то среднее между суфле и муссом – так говорят про это творожное чудо. Неповторимая текстура достигается путем старательного взбивания яиц, ему не нужна основа, разве что немного кукурузного крахмала в тесте.
Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Создан хлопковый чизкейк в 1969 году. Тогда, после поездки в Берлин, шеф-повар был вдохновлен местным творожным тортом и создал свою версию, подобную которой пока еще никто не придумал.
Японский хлопковый чизкейк
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла;
- 100 мл молока;
- 250 г маскарпоне или крем-сыра;
- 6 яиц;
- по 40 г муки, кукурузного крахмала;
- 30 мл лимонного сока;
- 150 г сахара;
- 50 г белого шоколада (по желанию);
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Емкость для замешивания поставить на водяную баню и добавить сыр, сливочное масло и молоко. Перемешать до однородной массы. Охладить. Если есть белый шоколад, то его нужно растопить на водяной в бане и добавить в сливочную смесь.
- Отделить белки от желтков. В сливочную смесь ввести по одному желтку и хорошо все перемешать. Добавить сок лимона (15 мл).
- Просеять муку с крахмалом и перемешать.
- Отдельно взбить белки с солью и лимонным соком (15 мл), как только масса начнет пузыриться, частями добавить сахар. Взбить до высоких пиков.
- Лопаткой добавить белки в сливочную смесь и аккуратно перемешать движениями сверху вниз.
- Форму застелить пекарской бумагой и вылить тесто. Форму нужно поставит на водяную баню, чтобы чизкейк не подгорел.
- Выпекать 1 час при 150 градусах. Выключить духовку и оставить японский хлопковый чизкейк на 30 минут.