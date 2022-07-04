Рецепта сэндвича Ведьмака – готовится с маринованной куриной грудкой (фото)

Курица маринуется в смеси из темного пива, чеснока, острой горчицы и сока лимона. Хлеб, как видно по фото, нужен черный

Рецепт сэндвича Ведьмака / Фото: Коллаж: Сегодня, witcherkitchen.com

Считаете себя поклонником мира Ведьмака, то тогда вы наверняка знаете этот сэндвич. К слову, рецепт конфет дальгона для поклонников "Игры в кальмара" мы публиковали.

Итак, сэндвич в виртуальной игре можно купить у трактирщика, найти в каком-нибудь ящике или отобрать у врага. Этот рецепт вышел в книге The Witcher. Ее авторы – кулинарные блогеры Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen Анита Сарна и Каролина Крупецка.

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Кто знает, то наш герой любит посещать таверны, где пьет пиво и ест мясо. Поэтому рецепт максимально адаптирован к гастрономической стилистике империи Ведьмака.

Во время приготовления маринада, будьте осторожны с добавлением меда. Если пиво сладковатое, меда нужно меньше.

Сэндвич Ведьмака с маринованной куриной грудкой

Ингредиенты на 2 порции:

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куриная грудка – 350 г;

шампиньоны – 100 г;

хлеб – 4 ломтика.

Для соуса:

майонез – 3 ст. л.;

петрушка – горсть;

сок лимона – 1 ст. л.;

соль, перец.

Для маринада:

темное пиво ​​- 200 мл;

чеснок – 2 зубчика;

острая горчица – 1 ст. л.;

мед – 1-2 ч. л.;

сок половины лимона;

сладкая паприка – по вкусу;

соль, перец.

Как приготовить:

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Ингредиенты для маринада положить в кастрюлю (чеснок выдавить через пресс) и тщательно перемешать. Готовить на сильном огне 15-20 минут, доведя до загустения. Остудить до комнатной температуры. Обмазать маринадом куриные грудки и поставить в холодильник минимум на 1 час. Соединить все ингредиенты для соуса, поставить в холодильник. Обжарить филе около 4 минут на растительном масле. С другой стороны – 5 минут. Дополнительно обжарить каждую сторону по 30 секунд, придерживая мясо щипцами. В конце жарки добавить несколько ложек воды и встряхнуть сковороду. Тушить под крышкой около минуты. На той же сковороде обжарить грибы по 1 минуте каждую сторону, нарезать толстыми ломтиками. Довести до вкуса солью и перцем. Обжарить ломтики хлеба по 1 минуте с каждой стороны. Хлеб намазать соусом, добавить обжаренные грибы и куриную грудку, положить второй ломтик, смазать соусом. Прижать сэндвич рукой, чтобы его было удобнее есть.

Что такое сэндвич "Неряха Джо" и как его приготовить – узнаете в этом материале.