Рецепт гылунов – украинских вареников-гигантов с мясом

Гылуны с мясом - рецепт вареников на старый Новый год / Фото: twitter.com/bookforcooking
Старый Новый год, который все мы будем встречать 13 января, – это прежде всего вареники. Мы рассказывали некоторые тонкости для приготовления их и начинок.
Так что можно взять это на вооружение и сделать к празднику вареники-гиганты гылуны.
Встречаются разные варианты – с отварным мясом и луком внутри или потрохами.
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В рецепте от sergej-pozhar.livejournal.com – это говядина.
Гылуны с мясом
Ингредиенты:
- Говядина, лук – по вкусу
- Вода – 150 г
- Мука – 250 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Муку просеять, подсолить. Добавить растительное масло. Смешать масло с мукой. Вскипятить воду.
- Подливая горячую воду, замесить тесто. В течении 10-15 минут интенсивно вымешивать тесто.
- Отложить тесто на 20-30 минут, накрыв его. За это время тесто коротко вымесить еще два раза.
- Для начинки лук мелко порезать и обжарить на масле до золотистости.
- Мясо мелко нарезать и добавить к луку, посолить, поперчить.
- Тесто раскатать на квадраты и слепить вареники, соединяя края наискосок и закручивая внутрь.
- Отварить в подсоленной воде до готовности. Подавать со сметаной и шкварками.
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