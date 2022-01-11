Рецепт гылунов – украинских вареников-гигантов с мясом

Тесто для них, как требует традиция, режется на квадраты. Когда на них попала начинка, то скрепляются гылуны наискосок. Мясо для начинки нужно предварительно отварить. Подавать со шкварками и сметаной

Гылуны с мясом - рецепт вареников на старый Новый год / Фото: twitter.com/bookforcooking

Старый Новый год, который все мы будем встречать 13 января, – это прежде всего вареники. Мы рассказывали некоторые тонкости для приготовления их и начинок.

Так что можно взять это на вооружение и сделать к празднику вареники-гиганты гылуны.

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Встречаются разные варианты – с отварным мясом и луком внутри или потрохами.

В рецепте от sergej-pozhar.livejournal.com – это говядина.

Гылуны с мясом

Ингредиенты:

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Говядина, лук – по вкусу

Вода – 150 г

Мука – 250 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, перец, специи

Как приготовить: