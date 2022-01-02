Рецепты глинтвейна из красного и белого вина для приятной прогулки

Если у вас есть огромный опыт в приготовлении напитка, то количество специй из вариантов ниже можно менять. Гвоздика, корица и мускатный орех нужны обязательно

Рецепты глинтвейна из белого и красного вина / Фото: Коллаж: Сегодня

Впереди еще один выходной, за столом сидеть уже не очень хочется – пора выбираться на улицу с глинтвейном на пару. Этот самый зимний напиток согреет и поднимет настроение.

Рецептов его много, глинтвейн даже готовят на основе кофе и чая.

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Предлагаем два классических варианта на основе белого и красного вина.

Для глинтвейна по рецепту pekyshka.m предлагается сначала приготовить сироп с небольшим количеством вина, а только потом вылить остальное.

В белый глинтвейн от la_moldova рекомендуется добавить 1 столовую ложку крепкого алкоголя.

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Глинтвейн из белого вина

Ингредиенты:

1 бутылка сухого белого вина;

100 г воды;

6-8 кусочков сахара;

5 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы;

по половине апельсина, яблока;

1 ст. л. крепкого алкоголя.

Как приготовить:⠀

Воду с сахаром и специями довести до кипения. Апельсин и яблоко порезать тонкими кружочками. Добавить в кипящую воду, варить 1 минуту. Добавить вино, довести до кипения, но не кипятить. ⠀ Можно добавить ложку коньяка или рома. Снять с огня, накрыть крышкой, дать настояться 20 минут.

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Глинтвейн из красного вина

Ингредиенты:

2 бутылки красного сухого вина;

2 мандарина;

по 1 лимон, лайм;

200 г сахарной пудры;

6 шт. гвоздики;

1 палочка корицы;

3 лаврового листа;

1 целый мускатный орех;

1 стручок ванили;

2 звездочки бадьяна.

Как приготовить: