Рецепты минтая на день рождения – потратите немного, но угостите отлично

Минтай – универсальный. То есть не боится никаких соусов, будь то сливочный или томатный, потому что всегда получается отменным.
Если ищите отличные и бюджетные рецепты на день рождения, то смело готовьте скумбрию, это тоже вкусно, или минтай. Ему не нужно много специй и лимона, чтобы "убить" рыбный запах.
Минтай от anechka.chylikova запекается в сметане с чесноком, для рыбы в томатном соусе от iamcookru понадобятся помидоры, которые нужно бланшировать, или томатная паста.
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А вот для рецепта от thesmilingfoodjourna нужно немного больше времени: минтай обворачивается в бекон и запекается на овощной подушке.
Минтай на овощной подушке
Ингредиенты:
- Чеснок – 2 зуб.
- Минтай – 4 филе
- Бекон – 8 шт.
- Помидоры или черри – 300 г
- Нут вареный или консервированный- 200 г
- Лимон, лук – по 1 шт.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Растительное масло
- Соль, перец, острый перец, свежая петрушка, специи
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 200 градусов. Форму для запекания смазать маслом, выложить нут, нарезанные лимон и помидоры. Добавить раздавленный чеснок и специи, перемешать.
- Готовить 10 минут, вынуть из духовки.
- Рыбу промыть и нарезать, посолить, поперчить. Обернуть каждый кусок беконом и выложить на овощи. Готовить10-15 минут.
- Посыпать петрушкой или другой зеленью.
Минтай в томатном соусе
Ингредиенты:
- Филе минтая – 600 г
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Томатная паста или помидор – 2 ст. л. или 4 шт.
- Вода – 400 мл
- Соль, перец, специи для рыбы – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Как приготовить:
- Лук нарезать полукольцами и выложите в разогретую сковороду с растительным маслом.
- Морковь натереть на крупной терке и обжарить до мягкости.
- Минтай нарезать на небольшие кусочки и выложить на овощи, добавить специи.
- Томатную пасту немного развести в воде и залить рыбу.
- Готовить на среднем огне 25 минут.
Запеченный минтай под сметанно-чесночным соусом
Ингредиенты:
- Минтай – 400 г
- Сметана – 150 г
- Чеснок – 5 г
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
- Приправа для рыбы, сок лимона – по вкусу
- Укроп – 1 пучок
- Масло оливковое – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Минтай разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, добавить приправу для рыбы.
- Нагреть сковороду, добавить оливковое масло. Обжарить филе до полуготовности на среднем огне.
- В отдельной емкости смешать сметану, мелконарезанный укроп, измельченный чеснок, немного соли. Залить рыбу, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
- Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.
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