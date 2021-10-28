Рецепты минтая на день рождения – потратите немного, но угостите отлично

Для начала нужно купить не слишком замороженный минтай, чтобы в процессе он не разваливался. Будет отлично, если готовить его с томатным или сливочным соусом или запечь на овощной подушке

Рецепты с минтаем на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Минтай – универсальный. То есть не боится никаких соусов, будь то сливочный или томатный, потому что всегда получается отменным.

Если ищите отличные и бюджетные рецепты на день рождения, то смело готовьте скумбрию, это тоже вкусно, или минтай. Ему не нужно много специй и лимона, чтобы "убить" рыбный запах.

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Минтай от anechka.chylikova запекается в сметане с чесноком, для рыбы в томатном соусе от iamcookru понадобятся помидоры, которые нужно бланшировать, или томатная паста.

А вот для рецепта от thesmilingfoodjourna нужно немного больше времени: минтай обворачивается в бекон и запекается на овощной подушке.

Минтай на овощной подушке

Минтай на овощной подушке / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

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Ингредиенты:

Чеснок – 2 зуб.

Минтай – 4 филе

Бекон – 8 шт.

Помидоры или черри – 300 г

Нут вареный или консервированный- 200 г

Лимон, лук – по 1 шт.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Растительное масло

Соль, перец, острый перец, свежая петрушка, специи

Как приготовить:

Разогреть духовку до 200 градусов. Форму для запекания смазать маслом, выложить нут, нарезанные лимон и помидоры. Добавить раздавленный чеснок и специи, перемешать. Готовить 10 минут, вынуть из духовки. Рыбу промыть и нарезать, посолить, поперчить. Обернуть каждый кусок беконом и выложить на овощи. Готовить10-15 минут. Посыпать петрушкой или другой зеленью.

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Минтай в томатном соусе

Минтай в томатном соусе / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

Филе минтая – 600 г

Лук, морковь – по 1 шт.

Томатная паста или помидор – 2 ст. л. или 4 шт.

Вода – 400 мл

Соль, перец, специи для рыбы – по вкусу

Растительное масло для жарки

Как приготовить:

Лук нарезать полукольцами и выложите в разогретую сковороду с растительным маслом. Морковь натереть на крупной терке и обжарить до мягкости. Минтай нарезать на небольшие кусочки и выложить на овощи, добавить специи. Томатную пасту немного развести в воде и залить рыбу. Готовить на среднем огне 25 минут.

Запеченный минтай под сметанно-чесночным соусом





Минтай в сливочно-чесночном соусе / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Ингредиенты:

Минтай – 400 г

Сметана – 150 г

Чеснок – 5 г

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Приправа для рыбы, сок лимона – по вкусу

Укроп – 1 пучок

Масло оливковое – 1 ст. л.

Как приготовить: