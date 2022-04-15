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Рецепты на Лазареву субботу – пирог с тунцом и гречневые блины

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 апреля, 13:24
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Для пирога нужно слоеное тесто, рыбные консервы и соленые огурцы. Гречневые блины замешиваются на молоке
Рецепт на Лазареву субботу
Рецепт на Лазареву субботу / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из важнейших православных праздников – Лазарева суббота – предшествует Вербному воскресенью. В этот день ломают вербу, чтобы на следующий день отнести ее в церковь.

О традиционных блюдах на Пасху мы подробно рассказывали, в Лазареву субботу готовят пироги с рыбой, самые разные каши, гречневые блины.

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В пирог от yuliakoptelovaнужны маринованные огурцы и немного твердого сыра. Блины по рецепту massage_lpg_evgeniya замешиваются на молоке.

Если вы придерживаетесь поста, заменяйте запретные ингредиенты или отказывайтесь.

Гречневые блины

Гречневые блины
Гречневые блины / Фото: instagram.com/massage_lpg_evgeniya

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Ингредиенты:

  • гречневая мука – 150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • щепотка соли соли;
  • молоко – 250 мл;
  • вода – 125 мл;
  • растительное масло.

Здесь узнаете, как сделать красивый торт из морковных блинов.

Как приготовить:

  1. Добавить к муке яйца, соль, холодное молоко. Перемешать венчиком. Накрыть пленкой не в контакт и убрать в холодильник на 3 часа.
  2. Влить в тесто ледяную воду и снова взбить венчиком.
  3. Нажарить блины до готовности.

Рыбный пирог с консервированным тунцом

Пирог с тунцом
Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

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Ингредиенты:

  • тесто слоеное – 500 г (два листа);
  • тунец консервированный – 2 банки;
  • лук, яйцо – по 1 шт.;
  • огурцы соленые – 2-3 шт.;
  • твердый сыр – 100 г.

Еще один рецепт быстрого пирога с тунцом найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Обжарить лук до мягкости и добавить тунец. Готовить до выпаривания жидкости.
  2. Добавить нарезанные огурцы, яйцо и тертый сыр. Перемешать.
  3. Тесто немного раскатать и выложить начинку. Накрыть вторым листом, защипнуть края.
  4. По желанию смазать яйцом и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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