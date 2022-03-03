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Рецепты недорогих, но вкусных и красивых закусок к 8 Марта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 марта, 10:43
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Это сувлаки (шашлычки) из куриной печени с апельсинами, все запекается. Основа для пирога с курицей – это картофельное пюре
Закуски к 8 Марта
Закуски к 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня

При желании даже из самых простых продуктов могут получиться очень достойные закуски. В том числе это может быть грузинская закуска пхали из белокочанной капусты.

Эти рецепты предлагаем приготовить к 8 Марта.

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Сувлаки – блюдо греческое, рецепт редакционный. Чтобы печень была сочной, она нанизывается на шпажки вместе с салом и кусочками апельсина.

В начинку для пирога по рецепту tasy_o_pp, кроме курицы, можно добавить немного греческого йогурта.

Картофельный пирог с курицей

Пирог с курицей
Пирог с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • картофель – 650 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука – 30 г;
  • соль, перец.

Начинка:

  • филе – 300 г;
  • шампиньоны – 100 г;
  • йогурт греческий – 60 г;
  • яйцо – 2 шт.
  • чеснок, соль – по вкусу.
  • сыр – 30 г.

Здесь читайте, как сделать легкую и полезную закуску – паштет из фасоли и свеклы.

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Как приготовить:

  1. Картофель отварить, измельчить до состояния пюре. Добавить муку, соль, перец и яйцо, перемешать.
  2. Выложить в форму, сформировать бортики.
  3. Для начинки мелко нарезать курицу, грибы и добавить яйца, йогурт. Перемешать, добавить соль и перец, выложить на основу.
  4. Запекать 40 минут при 180 градусах, за 2-3 минуты до готовности посыпать тертым сыром.

Сувлаки из куриной печени

Сувлаки из куриной печени
Сувлаки из куриной печени / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • печень куриная – 400 г;
  • апельсин – 1 шт.
  • сало соленое – 50 г;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • соль, приправа для курицы, черный перец – по вкусу;
  • масло растительное – 1 ч. л.

Здесь найдете интересный рецепт для печени, который появился в Венеции.

Как приготовить:

  1. Куриную печень помыть, обсушить. Крупный апельсин разрезать на две части, из одной – выдавить сок прямо в печень, также, влить соевый соус и добавить немного соли, приправу для курицы и черный перец. Перемешать и оставить на несколько часов для маринования.
  2. Вторую часть апельсина порезать кусочками вместе с кожурой, сало порезать тонкими ломтиками. На влажные деревянные шпажки нанизать поочередно печень, сало и кусочки апельсина.
  3. Шашлычки выложить на застеленный пергаментом и немного смазанный растительным маслом противень. Посыпать приправой.
  4. Запекать сначала при 230 градусах около 10 минут, а затем – при 160 градусах и запекать еще 15 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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