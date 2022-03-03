Рецепты недорогих, но вкусных и красивых закусок к 8 Марта

Это сувлаки (шашлычки) из куриной печени с апельсинами, все запекается. Основа для пирога с курицей – это картофельное пюре

Закуски к 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня

При желании даже из самых простых продуктов могут получиться очень достойные закуски. В том числе это может быть грузинская закуска пхали из белокочанной капусты.

Эти рецепты предлагаем приготовить к 8 Марта.

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Сувлаки – блюдо греческое, рецепт редакционный. Чтобы печень была сочной, она нанизывается на шпажки вместе с салом и кусочками апельсина.

В начинку для пирога по рецепту tasy_o_pp, кроме курицы, можно добавить немного греческого йогурта.

Картофельный пирог с курицей

Пирог с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

картофель – 650 г;

яйцо – 2 шт.;

мука – 30 г;

соль, перец.

Начинка:

филе – 300 г;

шампиньоны – 100 г;

йогурт греческий – 60 г;

яйцо – 2 шт.

чеснок, соль – по вкусу.

сыр – 30 г.

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Как приготовить:

Картофель отварить, измельчить до состояния пюре. Добавить муку, соль, перец и яйцо, перемешать. Выложить в форму, сформировать бортики. Для начинки мелко нарезать курицу, грибы и добавить яйца, йогурт. Перемешать, добавить соль и перец, выложить на основу. Запекать 40 минут при 180 градусах, за 2-3 минуты до готовности посыпать тертым сыром.

Сувлаки из куриной печени

Сувлаки из куриной печени / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

печень куриная – 400 г;

апельсин – 1 шт.

сало соленое – 50 г;

соевый соус – 2 ст. л.;

соль, приправа для курицы, черный перец – по вкусу;

масло растительное – 1 ч. л.

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Как приготовить: