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Ригатони с томатами и рикоттой от Джейми Оливера – рецепт гарнира, который оценит вся семья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 сентября, 17:55
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Особенность – томаты для соуса готовятся дважды. Сначала запекаются, потом обжариваются. Таким образом они получают насыщенный вкус и аромат. Автор рецепта уверяет, что это блюдо особенно понравится детям
Ригатони с томатным соусом и рикоттой
Ригатони с томатным соусом и рикоттой / Фото: www.jamieoliver.com

Паста – это всегда выигрышный вариант, если хочется собрать за столом всю семью, и чтобы всем понравилось. Джейми Оливер рекомендует брать крупные макароны ригатони и приготовить к ним томатный соус. Украсить блюдо можно сыром, в этом рецепте есть рикотта. Если планируете вкусный семейный ужин, к тому же легкий и быстрый в приготовлении, попробуйте этот вариант.

Ригатони с томатами и рикоттой

Ингредиенты

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  • 1,5 кг виноградных помидоров;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 3 свежих лавровых листьев;
  • 5 веточек свежего тимьяна;
  • 1 капля красного винного уксуса
  • 400 г ригатони;
  • оливковое масло первого отжима;
  • 80 г рикотты;
  • 15 г базилика – по желанию.

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите помидоры на большой противень и приправьте морской солью и черным перцем.
  2. Посыпьте неочищенными зубчиками чеснока, веточками тимьяна и лавровыми листьями, затем переложите в духовку и запекайте в течение 25 минут или до тех пор, пока кожура помидоров не лопнет.
  3. Дайте помидорам остыть в течение минуты или двух, затем поместите в сковороду с небольшим количеством красного винного уксуса и щепоткой соли и перца.
  4. Выдавите чеснок в сковороду, убрав кожуру, и тушите 15 минут или пока не получите густой соус почти кремовой консистенции. Уберите веточки тимьяна.
  5. Отварите ригатони, слейте воду, оставив немного.
  6. Добавьте пасту к соусу, если нужно добавьте немного воды, в которой варилась паста.
  7. Сбрызните хорошей порцией оливкового масла, натрите рикотту на мелкой терке и по желанию добавьте листья базилика.

И еще один рецепт от Джейми Оливера – пасты каннелони с грибами – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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